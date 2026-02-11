Докато редица технологични и индустриални компании по света продължават да свиват разходи и персонал, френският гигант в отбраната и високите технологии Thales върви в обратната посока. Групата обяви мащабен план за наемане на над 9000 нови служители в глобален мащаб още през тази година.

Най-голямата част от новите назначения ще бъдат във Франция, където Thales планира да наеме около 3300 души. Следват Обединеното кралство с 800 нови позиции, Северна Америка - 630, Австралия - 530 и Нидерландия - 520. Значителен брой назначения са предвидени и в Индия (450), Германия (300), Румъния (240), Сингапур (200) и Полша (140).

Румъния - във фокуса?

Съседна Румъния, изглежда, заема все по-важно място в глобалната стратегия на Thales, пише местното издание Profit.ro. Както и money.bg писа, компанията планира стотици нови назначения на местния пазар, като ключов фокус остават софтуерните и инженерните роли. Паралелно с това Thales Romania планира да проведе и традиционната си стажантска програма за около 40 студенти, основно в областта на разработката и тестването на софтуер.

В момента повече от 650 софтуерни инженери работят в Центъра за инженерни постижения (Engineering Competence Center - ECC) на Thales в Букурещ. Той обслужва всички стратегически направления на групата - отбрана, аерокосмическа индустрия и Cyber & Digital.

Инвестиции в таланти

Успоредно с плановете за наемане, Thales разширява и социалните си инициативи. Компанията стартира програмата STEM for All - схема за стипендии и менторство в партньорство с Френската академия по технологии. Целта е да бъдат подкрепени студенти от неравностойни социални среди, които искат да се развиват в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката.

През първата година са отпуснати 40 стипендии във Франция и Белгия, всяка на стойност 5000 евро, придружени от едногодишно менторство от експерти на Thales. През 2026 г. програмата ще бъде разширена, като сред новите държави са Румъния, Чехия, Полша, Гърция, Италия, Германия, Нидерландия, Бразилия и Южна Корея.

Thales е най-големият доставчик на оръжейна електроника в Европа и от десетилетия е партньор на национални армии, включително и в региона. Компанията развива индустриални операции в Румъния от 2007 г. През 2019 г. официално откри Центъра си за инженерни постижения в Букурещ с ясната цел да обслужва както местния пазар, така и международни проекти на групата.