В контраст с вълната от съкращения в технологичния сектор, френският отбранителен гигант Thales обяви амбициозни планове за експанзия в Румъния. Компанията, която в момента има 700 служители в страната, планира да увеличава екипа си със средно 200-250 позиции годишно, за да достигне 1800 служители до 2030 година, пише economica.net.

Thales е с 26,6% държавна собственост и 26,59% собственост на производителя на бойни самолети Dassault Aviation. През фискалната 2024 година компанията отчете годишни продажби от 20,6 милиарда евро, ръст от 8,3%, като прогнозира приходи между 21,7 и 21,9 милиарда евро тази година.

Кристиан Сфики, регионален директор за Румъния, Украйна и Кавказ, обясни че компанията планира да изгради заедно с местни партньори мощности за поддръжка и производство в области като защита на критична инфраструктура, въздушно наблюдение, противовъздушна отбрана и военноморски системи.

Румъния предлага конкурентна и високо квалифицирана работна ръка в сравнение с други европейски страни, макар че наемането на програмисти с опит в нови технологии като изкуствен интелект, киберсигурност, облачни изчисления и блокчейн остава предизвикателство, отбелязва онлайн изданието.

Планът за разширяване идва в контекста на бързото разрастване на местното портфолио на Thales. За периода 2026-2028 компанията планира значителни инвестиции, фокусирани върху разширяването на Центъра за върхови постижения в инженерството, един от трите такива глобални центъра на групата и най-големият за софтуерни разработки.

Открит през 2019 година, центърът вече обслужва всички стратегически направления на компанията - от отбрана и киберсигурност до аеронавтика и космос. Паралелно, Thales инвестира и в облачни технологии.

Дивизията за киберсигурност и цифрова идентичност нарасна с 25% само за една година. Thales доставя всички компоненти за производството на румънски паспорти, заедно със съпътстващи услуги. Екипът в Румъния разработва и внедрява автоматизирани системи за проверка на пътни документи на летища и управление на граници, както на местно, така и на глобално ниво.

В областта на отбраната компанията ускорява развитието на военноморски системи, подводни и надводни, предназначени за международни клиенти, както и засилването на капацитета в противовъздушната отбрана. Приоритетно направление е квантовото криптиране в контекста на масовото нарастване на кибератаките срещу стратегическа инфраструктура.

Thales Romania отчете миналата година приходи от 214,2 милиона леи (над 40 милиона евро), ръст от 25% спрямо предходната година.