Пътят на Европа към енергийна независимост минава през електрификация. Така накратко може да бъде описан стратегическия план на Европейския съюз, който предвижда до 2050 половината от използваната крайна енергия да бъде електрическа. В момента този дял е 23%.

"България е част от Европа и не може да бъде встрани от европейската рамка и от общия подход към електрификацията. Мога да кажа, че дори имаме много добър напредък в тази посока. Почти 50% от електроенергията, която се произвежда в Европа, включително и в България, идва от възобновяеми източници. В последните години България се превърна в един от шампионите по производство на възобновяема енергия - основно соларна - на глава от населението", коментира в студиото на Money.bg Ивелина Николова, изп. директор на "Шнайдер Електрик" за региона "Южни Балкани".

Токът взима превес пред фосилните горива

По думите й наваксването на електрификацията на Стария континент ще дойде през промяна в индустрията.

"Промяната ще дойде именно от електрификацията на производствата - от решенията на индустрията да премине към електроенергия, вместо да използва фосилни горива. Ние, например, направихме такъв преход с фабриката ни в Пловдив. Там имаме производствено предприятие, което - не толкова заради геополитическата ситуация, а по-скоро във връзка с глобалните климатични цели на Schneider Electric - стартира цялостна трансформация. Тя беше насочена първо към електрификация, но и към независимост от фосилни горива, включително за отопление и охлаждане. В рамките на този процес беше изградена геотермална система - първа по рода си в България за индустриални цели в такъв мащаб. В момента използваме енергията от земните недра за отопление и охлаждане, което намали нуждата от използване на газ с над 80%", обяснява експертът.

Освен индустрията, другият голям фактор в енергийния преход са сградите и домакинствата. По време на целия си жизнен цикъл сградите генерират около 40% от въглеродните емисии, като над 30% от тях са свързани с експлоатацията - отопление, охлаждане и електропотребление. Именно тук електрификацията има ключова роля.

България има сравнително специфична позиция в този процес. Страната ни въвежда газификацията по-късно в сравнение с други европейски държави, а в същото време електроенергията остава относително достъпна. Това води до по-висок дял на електрификация на сградите, особено в градовете, където живее около 70% от населението и където електроразпределителната мрежа е добре развита.

Тази тенденция, по думите на Николова, не само ще се запази, но и ще се засилва. Все повече домакинства се отказват от локални топлофикационни решения и преминават към електрически алтернативи - климатици и термопомпи, които са значително по-ефективни и по-лесни за управление в рамките на нарастващите изисквания за устойчивост.

Втора фабрика в България

Освен вече реализираната модернизация на съществуващото производство, "Шнайдер Електрик" подготвя и изграждането на нова фабрика, която ще разшири капацитета на дейността.

Новото предприятие ще бъде разположено в непосредствена близост до съществуващата фабрика и ще добави около 10 декара производствена площ, с възможност за бъдещо разширение до 20 декара. Очакванията са фабриката да влезе в експлоатация през 2026 г., като проектът преминава през стандартните административни и регулаторни процедури.

По думите на Ивелина Николова новият производствен капацитет е част от по-широката стратегия на Schneider Electric за локализиране на производството в Европа. Промените в глобалната икономика, геополитическите рискове и необходимостта от по-къси и устойчиви вериги на доставки водят до решение все по-голяма част от производството за европейския пазар да се извършва на територията на континента.

Фабриката в Пловдив няма да бъде просто разширение на съществуващо производство. Целта е затваряне на целия производствен цикъл на определени продукти, включително дейности с по-висока добавена стойност като инженеринг и участие в продуктовия дизайн. Това ще превърне обекта в технологичен хъб, който ще изисква нов тип компетенции и по-висока квалификация на работната сила.

