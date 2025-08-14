Световният лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията Schneider Electric обяви нефинансовите си резултати за второто тримесечие на 2025 г., с което отбеляза ключов етап в навечерието на последната фаза от изпълнението на програмата Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021 - 2025.

Шест месеца преди приключването ѝ компанията продължава да демонстрира своя ангажимент към измерими резултати, приобщаващ подход и трансформативни действия в сферата на екологичните, социални и управленски цели (ESG). За тримесечието SSI индексът на Schneider Electric достигна 8,06 от 10, което потвърждава постоянния напредък по ключовите стълбове на устойчивото развитие.

Тримесечие, белязано с глобално признание и реално въздействие на терен

През второто тримесечие за втора поредна година Schneider Electric беше обявена за "Най-устойчивата компания в света" от TIME и Statista. Това признание дойде след обявяването ѝ за "Най-устойчива корпорация в Европа" от Corporate Knights и утвърждава водещата ѝ роля в устойчивото развитие.

Освен признанието Q2 2025 донесе и реални резултати. Schneider Electric надхвърли целта си за обучение на 1 млн. души в областта на енергийното управление, което е основен елемент от ангажимента на компанията към приобщаващ енергиен преход и насърчаване на младежкото участие в устойчивото развитие.

Това постижение, което съвпада със Световния ден на младежките умения '2025, е резултат от дейностите по програмата за младежко образование и предприемачество (Youth Education & Entrepreneurship Program), която се провежда в над 60 държави. Програмата обучава членове на уязвими общности на технически и предприемачески умения, за да участват в енергийния преход.

Някои от последните инициативи, които демонстрират глобалния обхват и въздействие на програмата, включват:

в Кокс Базар, Бангладеш, се използват дигитални близнаци за обучение на общности, засегнати от разселване, по програми за ремонт на соларни системи и рециклиране на електронни отпадъци;

програмата Conserve My Planet въвлича ученици от Индия, Кения, Виетнам и Тайланд в практически проекти, свързани с устойчивото развитие;

в Бразилия мобилни учебни станции предоставят образование за възобновяема енергия на лишени от свобода младежи, като подпомагат реинтеграцията и намаляват рецидивизма.

Общото между тези инициативи е ясно: когато образованието срещне технологията и смисъла, системната промяна е възможна.

Напредък по основните стълбове на устойчивото развитие

Schneider Electric отчете напредък и по няколко ключови индикатора за устойчивост:

734 млн. тона спестени и избегнати въглеродни емисии за клиентите от 2018 г. насам, с което е премината границата от 700 млн. тона;

декарбонизация на веригата на доставки - въглеродните емисии на 1000 от най-големите доставчици на Schneider Electric са намалени с 48%, което е само два процентни пункта под целта за края на годината. Напредъкът се дължи на инициативата Zero Carbon Project, която съчетава локални решения, консултации на място, насоки за използване на възобновяема енергия и целево обучение;

През Q2 2025 г.програмата Decent Work достигна 79% обхват с ръст от 39 процентни пункта на годишна база. Напредъкът е особено изразен в Близкия изток, Източна Азия и Япония.

"Като компания с въздействие и най-устойчива компания в света вярваме, че образованието е една от най-мощните движещи сили за дългосрочна трансформация. Надхвърлянето на границата от 1 млн. обучени в енергийното управление е повод за гордост и доказателство какво можем да постигнем, когато целта прерасне в действия", заяви Естер Финидори, главен директор "Устойчиво развитие".

"За оставащите шест месеца до края на програмата Schneider Sustainability Impact 2021 - 2025 нашият приоритет е ясен - да ускорим постигането на устойчиво въздействие."

Пълните резултати и индикатори за напредък са публикувани в доклада Schneider Sustainability Impact за Q2 2025.

Най-нови отличия на Schneider Electric: