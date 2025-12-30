Среброто се стовари рязко, след като проби кота "80 долара" за първи път в историята и прекъсна рекордното си покачване, подхранвано от китайското спекулативно търсене.

Благородният метал падна с повече от 6% в понеделник след като по-рано достигна 84 долара за унция, съобщава Bloomberg. Говорим за скок със 155% от началото на годината и спадът до 74 долара за унция (колкото е цената тази сутрин българско време) трябва да се гледа в контекст - в началото на 2025-а говорехме за цена от около $20.

Сред причините за корекцията, дошла непосредствено след рекорда, е прогресът в мирните преговори за край на войната в Украйна - прекратяване на военните действия би намалило търсенето на активи убежища.

Нарастващото китайско инвестиционно търсене изтласка цената нагоре, като премиите за спот сребро в Шанхай надхвърлиха 8 долара за унция над лондонските цени - най-голямата разлика в историята.

Стремителното покачване провокира екстремни мерки в Китай, като бяха въведени и експортни ограничения.

"Това не е добре. Среброто е необходимо в много индустриални процеси.", коментира в X/Twitter Илон Мъск.

Наистина, за разлика от златото, среброто е ценен компонент в гама от продукти, особено в соларните фотоволтаични панели. При запаси близо до най-ниските в историята и пета поредна година на дефицит, има риск от забавяне и невъзможност за доставки, които може да засегнат множество индустрии.

Китайските мерки всъщност са продължение на предишни политики и бяха обявени за първи път от Министерството на търговията в Пекин на 30 октомври. Въпреки че страната се нарежда сред трите най-големи световни производители на сребро - главно като страничен продукт от индустриални метали, тя също е най-големият световен потребител и следователно не е значителен износител.

Наред със златото, среброто се разглежда и като безопасно убежище за инвеститори, притеснени от засилените геополитически напрежения и други рискове като балона при американския дефицит.