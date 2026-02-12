Френският ритейл гигант Carrefour официално потвърди, че започва ексклузивни преговори за продажбата на всички свои дейности в Румъния на Paval Holding - инвестиционното дружество на братята Адриан и Драгош Павъл, собственици на Dedeman. Стойността на Carrefour Romania е оценена на €823 милиона, съобщи компанията в официално изявление до инвеститорите на борсата Euronext в Париж.

Сделката е част от стратегическия анализ на портфолиото, стартиран от Carrefour в началото на 2025 г., и има за цел допълнително свиване на международното присъствие и фокус върху ключови пазари. Финализирането й се очаква през втората половина на 2026 г., след получаване на всички регулаторни одобрения.

Един от най-големите ритейл активи в Румъния

Carrefour Romania управлява мултиформатна мрежа от 478 магазина, включително 55 хипермаркета и близо 200 супермаркета. За 2024 г. и прогнозно за 2025 г. компанията отчита брутни продажби (с ДДС) от €3,2 милиарда, или около 3,5% от оборота на групата.

По данни на Carrefour, през 2025 г. румънското подразделение очаква нетни продажби от €2,7 милиарда, EBITDA от 173 млн. евро и повтаряща се оперативна печалба от €29 милиона.

Сценарият - известен

Както money.bg писа, официалното решение на Carrefour идва след като още октомври 2025 г. стана ясно, че френската група подготвя продажбата на бизнеса си в Румъния, 24 години след навлизането си на пазара. Тогава стана ясно, че компанията е наела BNP Paribas за консултант, а ходът е част от стратегията за изтегляне от по-слабо доходоносни пазари.

В края на миналата година и румънските медии съобщиха за напреднали разговори с братята Павъл - информация, която вече получава официално потвърждение.

Промяна в политиката?

Продажбата на Carrefour Romania е логично продължение на преструктурирането на групата. През 2024 г. Carrefour се изтегли от Италия, а малко по-късно потвърди и продажбата на операциите си в Полша. Процеси по продажба текат и в Аржентина. Всички тези стъпки са част от плана "Carrefour 2026", насочен към повишаване на ефективността и концентрация върху ограничен брой пазари.

Паралелно с излизането от директни операции в региона, групата работи и по навлизане на сръбския пазар чрез франчайз модел и партньорства с местни компании. Очевиден сигнал за промяна на подхода, но не и за пълно отстъпление от Балканите.

Dedeman прави стратегически пробив

За Paval Holding сделката е най-голямото навлизане извън основния им сегмент. Инвестиционното дружество на братята Павъл има участия в редица публични и частни компании, както и активни инвестиции в имоти, земеделие и автомобилен бизнес. П

ридобиването на Carrefour Romania превръща Dedeman в ключов играч и в хранителния ритейл на Румъния.

Припомняме, че вторият опит на Carrefour в България също приключи неуспешно. След завръщането си през 2024 г. чрез франчайз модел, веригата затвори магазините си само няколко месеца по-късно.