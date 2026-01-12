В момента Румъния е водещият производител на природен газ от страните от ЕС. А в началото на отоплителния сезон, т.е. към ноември 2025 г. страната беше единствената в Общността, чиито газови хранилища бяха на 100% пълни, коментира румънския министър на енергетиката Богдан Иван.

"Днес Румъния е най-големият производител на природен газ в целия Европейски съюз. В момента добиваме между 21 и 23 милиона кубически метра газ на ден, а нашите газохранилища с общ капацитет 3 милиарда кубически метра, са пълни на около 68%", каза той в интервю за телевизия Digi24. Този обем газ от 3 млрд. куб. м, е почти колкото годишното потребление на синьо гориво в България. Иван добави, че към 1 ноември Румъния е единствената страна от ЕС, чиито газови хранилища са били пълни на 100%.

Посочените данни за запасите от газ в Румъния енергийният министър на страната изнесе във връзка със съобщения на местни медии напоследък, че газовите запаси на Румъния няма да й стигнат, тъй като Букурещ продава природен газ на Молдова и Украйна.

Министърът нарече това твърдение "фалшива теза", посочвайки, че въпросните количества газ за износ представляват "препродаван с печалба втечнен газ от САЩ".

Румъния е сред трите страни от ЕС с най-евтин газ. По данни на Евростат, към май 2025 г. цената му е била 0,054 евро за kWh. По-евтин газ тогава са имали само Хърватия и Унгария - съответно 0,046 евро и 0,032 евро за kWh.