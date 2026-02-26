Производителят на дървесина Kronospan ("Кроношпан") обяви, че отваря наново производството на МДФ плоскости в завода си във Велико Търново. Това ще стане при спазване на всички изисквания за безопасност и нормите, заложени в комплексното разрешително, издадено от Изпълнителна агенция по околна среда.

МДФ плоскостите са ключов материал за мебелната индустрия. Те намират широко приложение както на българския пазар, така и в международното производство на мебели и интериорни решения, което означава, че подновената линия е много добра новина за българските мебелни компании.

От "Кроношпан България" подчертават, че над 20 висококвалифицирани специалисти ще следят за спазването на всички екологични стандарти.

Източник: iStock Images

"Производството по МДФ линията е изцяло съобразено с екологичните изисквания и отговаря на действащите емисионни норми, като покрива най-високите европейски стандарти за най-добри налични техники (НДНТ) в този тип индустриално производство. В технологичния процес са внедрени съвременни системи за пречистване, които гарантират ефективен контрол на емисиите и устойчиво управление на производствените процеси", съобщава производителят на дървесина.

Припомняме, че държавата наложи принудителната мярка на "Кроношпан България" с цел спиране на производствената дейност на линията за ПДЧ на площадката на компанията. Според РИОСВ причината беше неизпълнение на изискване за монтиране на инсталация срещу неприятните миризми, които се отделят при обработката на дървесина.

От Kronospan категорично отхвърлиха тези твърдения и заедно с подкрепата на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), представляваща мебелния бранш у нас, заподозряха политическа атака и/или някаква идея за пренареждане на бизнеса.

На 20 февруари Върховният административен съд окончателно постанови, че заводът на "Кроношпан" във Велико Търново остава затворен. Производствената линия за дървесни плочи от ПДЧ, която беше спряна в края на миналата година, все още не работи.

От компанията обжалваха мярката пред Административен съд - Бургас, но върховните магистрати потвърдиха решението, което е окончателно и тази производствена линия поне засега остава запечатана.

Създаден като малък семеен бизнес в Австрия през далечната 1897 година, днес Kronospan e един от световните производители на дървесина. Компанията, която има 41 завода и работи на 120 пазара, е един от големите работодатели в региона на българските градове Бургас и Велико Търново. Дружеството произвежда и разпространява дървени панели с различни приложения и е голям снабдител на мебелната индустрия.