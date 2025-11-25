България се класира на 26-о място по производство на мебели в Европа. По отношения на износа и вноса съответно заема 23-та и 25-а позиция. Данните обяви проф. Васил Живков, председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, по време на Годишната конференция на БКДМП, която се проведе в Боровец.

Източник: БКДМП

"България е произвела през 2024 година мебели на стойност 535 милиона евро. Общият оборот заедно с матраците е около 600 милиона евро. Миналата година у нас е отчетен абсолютен пик в потреблението на мебели - 503 милиона евро Това може да се тълкува като индикация за повишен жизнен стандарт и инвестиции в обзавеждане на домове, офиси, хотели и търговски обекти. По потребление България изпреварва Сърбия и Република Северна Македония", заяви проф. Живков.

"Браншът се развива успешно и е експортно ориентиран", коментира от своя страна Станислав Попдончев, зам.-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара (БСК).

Най-голям дял в производството у нас имат мебелите от масивна дървесина и дървесни материали (27,6%), следвани от мебелите за седене с рамки от дървесина (13%) и матраците (8,6%).

Основни дестинации за износ на български мебели са Румъния, Гърция и Полша. В топ 10 влизат още Франция, Германия, Чехия, Нидерландия, Великобритания, Италия и Словакия. В топ 5 на страните, от които България внася мебели през 2024 г., влизат: Китай (30%), Турция (16%), Полша (12%), Германия (8%), Румъния (7%). В класацията на държавите, за които България изнася мебели, първо място заема Румъния с 19%, следват Гърция (11.5%), Полша (10.5%), Франция (6.5%), Германия (6%).

Източник: БКДМП

Въпреки многото примери за успешни бизнеси у нас, мебелната индустрия е изправена пред няколко ключови предизвикателства. Сред тях са ниската производителност на труда.

"В България в сектора работят 22 000 души при производство от 500 милиона евро, докато във Франция - 18 000 души при производство от 7,5 милиарда евро. Това показва сериозно изоставане в производителността, което трябва да бъде преодоляно", коментира председателят на БКДМП.

Сериозни проблеми за индустрията у нас произтичат и от регулаторната тежест, включително прилагането на EUDR (Регламент за обезлесяването). Секторът настоява за отлагане с 12 месеца на основните задължения и за облекчаване на административната тежест за малките и микропредприятия. Представителите на бизнеса искат акцентът на регулациите да бъде върху изисквания за дълготрайност, надеждност и възможност за ремонт, а не върху стриктен процент рециклирани или рециклируеми материали.

По данни на БКДМП през 2024 г. производството на мебели в глобален мащаб с включени матраци и декорации за дома се равнява на 568,7 милиарда долара, като почти 50% от това производство е в Азия. Според прогнозите се очаква увеличение до 878 милиарда долара до 2032 година и съответно 54% ръст. Най-големите световни производители са Китай, САЩ и Индия.

В рамките на форума, който се проведе за 13-а поредна година, бяха отличени и най-добрите български компании от секторите дървообработване и мебелно производство с най-високи постижения по отношение на износа и оборотите за миналата година.