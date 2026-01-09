Албания си осигури един от най-големите пакети европейско финансиране за екологични проекти в региона - €124 милиона от Рамката за инвестиции за Западните Балкани (WBIF). Средствата са предназначени за модернизация на пречиствателни станции и рехабилитация на канализационни мрежи в Дуръс, Лежа и Саранда, включително историческите части на градовете, които привличат туристи от цял свят.

Целта на проектите - да се подобри управлението на отпадъчните води, да се намали натискът върху крайбрежните и водните екосистеми и да се гарантира по-добра защита на културното наследство.

Въпреки това реалността е диаметрално противоположна. Ситуацията показва остър контраст между наличното финансиране и ефективността на инфраструктурата. Наводненията в Дуръс и Лежа след поредните дъждове отново подчертаха, че съществуващите системи не успяват да поемат увеличените водни обеми.

Проблемът, оказва се, не е само в липсата на средства. От ключова важност са фактори като фрагментарно планиране, слаба институционална координация, както и липсата на адекватен контрол върху територията и поддръжката на инфраструктурата.

"Финансовите потоци не гарантират решения, ако инвестициите не са съпътствани от ясни градоустройствени планове, високи технически стандарти и институционална отчетност", отбелязват експерти, като подчертават, че дори големи проекти могат да останат фрагментарни и да не адресират основните причини за наводненията.

Какво показва опитът

Опитът от последните години показва, че на места с бърза урбанизация и висок строителен натиск, модернизираните станции и рехабилитираните мрежи не са достатъчни, ако не се интегрират в единна система, която отчита климата, територията и градската динамика.

Проблемите в Дуръс и Лежа са показателни за цялата страна и за региона - финансирането е обезпечено, но инвестициите не се превръщат автоматично в устойчиви решения за гражданите.