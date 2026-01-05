"Росатом" работи с китайски партньори за осигуряване на заемно финансиране в юани, включително т.нар. панда облигации, обяви Алексей Лихачев, главен изпълнителен директор на руската държавна ядрена корпорация.

"Получихме възможно най-високия кредитен рейтинг в Китайската народна република. И вече работим за осигуряване на това заемно финансиране в юани на международния пазар, като емитираме облигации в Китай. Работим с регулатора по този въпрос.

Работата ни по еметирането на облигации, по-специално китайски панда облигации, все още е, така да се каже, в начален етап. Обаче имаме опит и получихме висок рейтинг - единственият оставащ въпрос е техническият", каза Лихачов в интервю за телевизия "Россия 24".

Поясняваме, че панда облигации (panda bonds) се наричат облигациите, емитирани от чуждестранни емитенти, деноминирани в китайски юани и пласирани на вътрешния пазар на континентален Китай. Така те се наричат по името на националния символ на Китай - голямата панда.

Освен това, "Росатом" има и други планове на за привличане на инвестиции, посочи Лихачев. "Обсъждаме и привличането на инвеститори към проекта за първата в Турция АЕЦ "Аккую". Обсъждаме и привличането на инвеститори към нашите проекти, свързани с развитието на Северния морски път. А и в самата Русия, "Росатом" има много партньорства, хиляди проекти и десетки хиляди партньори", отбеляза главният изпълнителен директор на "Росатом".