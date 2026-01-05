"Росатом" работи с китайски партньори за осигуряване на заемно финансиране в юани, включително т.нар. панда облигации, обяви Алексей Лихачев, главен изпълнителен директор на руската държавна ядрена корпорация.

"Получихме възможно най-високия кредитен рейтинг в Китайската народна република. И вече работим за осигуряване на това заемно финансиране в юани на международния пазар, като емитираме облигации в Китай. Работим с регулатора по този въпрос.

Работата ни по еметирането на облигации, по-специално китайски панда облигации, все още е, така да се каже, в начален етап. Обаче имаме опит и получихме висок рейтинг - единственият оставащ въпрос е техническият", каза Лихачов в интервю за телевизия "Россия 24".

Поясняваме, че панда облигации (panda bonds) се наричат облигациите, емитирани от чуждестранни емитенти, деноминирани в китайски юани и пласирани на вътрешния пазар на континентален Китай. Така те се наричат по името на националния символ на Китай - голямата панда.

Освен това, "Росатом" има и други планове на за привличане на инвестиции, посочи Лихачев. "Обсъждаме и привличането на инвеститори към проекта за първата в Турция АЕЦ "Аккую". Обсъждаме и привличането на инвеститори към нашите проекти, свързани с развитието на Северния морски път. А и в самата Русия, "Росатом" има много партньорства, хиляди проекти и десетки хиляди партньори", отбеляза главният изпълнителен директор на "Росатом".

"Росатом" съобщи новия, удължен срок за завършване на първата турска АЕЦ "Аккую"

Руската корпорация наскоро информира, че ще емитира облигации за финансиране на проекта