Преди 4 години турската компания за бързи доставки Getir имаше всичко. Пазари по цял свят, оценка от 11,8 милиарда долара и перспективата да се превърне в един от основните глобални играчи.

Днес създателите ѝ се съдят с основните инвеститори, на фона на сделка с Uber, която отвсякъде си е продажба на безценица. "Чок кахър", както казват в южната ни съседка.

Как за толкова кратко време компания извън криптосферата успя да загуби 97% от своята стойност? Нека видим.

Ерата на еднорога

Основана в Истанбул през 2015 г., Getir дълго време се развива основно на турския пазар с относително скромни оценки. Пандемията обаче промени всичко. С въвеждането на строги ограничения потребителите масово се насочиха към онлайн пазаруването. Делът на онлайн доставките на хранителни стоки скочи драстично в световен мащаб.

От 500 милиона долара през януари 2020 г., оценката на Getir експлодира до 7,5 милиарда само година и половина по-късно. Стратегията на компанията за международна експанзия е учебникарски пример за модела "растеж на всяка цена".

Източник: GettyImages

Тя не просто открива нови клонове, а изкупува конкурентите си за огромни суми с една цел - пазарна доминация.

Най-големият залог идва през декември 2022 г., когато Getir придобива германския си конкурент Gorillas за 1,2 милиарда долара. Идеята е да обединят двата най-големи играча в Европа.

Източник: GettyImages

Успоредно с това, компанията поглъща добре установения онлайн супермаркет FreshDirect в САЩ и агресивно стъпва във Великобритания и Испания чрез покупките на Weezy и Blok.

Кошмарно приземяване

Управлението на армия от хиляди куриери и пресни продукти в девет различни държави обаче се оказва логистичен кошмар, който софтуерът на Getir е неспособен да поеме.

С края на локдауните хората се връщат във физическите магазини, а търсенето на бързи доставки рязко спада. Инфлацията и повишените лихвени проценти карат инвеститорите да спрат финансирането на стартъпи, които "горят" кеш.

Финансовите отчети започват да светят в ярко червено - само във Великобритания компанията отчита загуба от 168 милиона паунда за 2022 г.

Източник: GettyImages

Напрежението в ръководството ескалира бързо. Чуждестранните инвеститори недоволстват от бизнес стратегиите на изпълнителния директор Назъм Салур - като например продажбата на банани за 9 цента на Черен петък, което според тях ерозираше рентабилността и премиум имиджа на марката.

Интеграцията на Gorillas се оказва изключително трудна и скъпа и съпроводена с напускането на ключови ръководители. За да поддържа складовете си в Лондон и Берлин, Getir губи по десетки милиони долари всеки месец.

Разпродажбата и войната за остатъците

Резултатът? До 2024 г. компанията обявява пълното си изтегляне от САЩ, Великобритания, Германия и Нидерландия. Складовете на Gorillas са затворени, марката практически престава да съществува, а американската FreshDirect е продадена на загуба.

В края на 2023 г. оценката на компанията вече се е сринала под 1,5 милиарда долара. През септември 2025 г. основните инвеститори от базирания в Абу Даби фонд Mubadala поемат оперативния контрол. Според адвокатите на фонда, преструктурирането е абсолютно наложително, тъй като компанията ще остане без пари в рамките на седмици.

Инвеститорите правят това, което умеят най-добре - спасяват вложенията си с цената на бъдещето на Getir, който вече се е свил почти само до родния си пазар.. Организирана е бърза разпродажба на останалите активи.

В началото на 2026 г. става ясно, че Uber купува турския бизнес за доставка на храна Getir Yemek за едва 335 милиона долара в брой и обявява инвестиция от 100 милиона долара за 15% дял в по-перспективния бизнес с хранителни стоки (Getir Market).

Докато Uber акумулира активи, създателите на турската платформа водят ожесточена съдебна битка. Назъм Салур и Серкан Боранчилъ съдят Mubadala за поне 700 милиона долара в Лондон, твърдейки, че са претърпели значителни загуби.

Според техния иск, инвеститорите са прибрали мажоритарния контрол над печелившите части и паричните инжекции, като са им прехвърлили само най-губещите активи - като FreshDirect и онлайн платформата n11. Основателите твърдят, че са били лишени от обещаното им ценно финтех приложение Getir Finance, оценявано миналата година на 510 милиона долара.

Когато съоснователите се съдят за това кой да поеме най-малко печелившите части на бизнеса, е пределно ясно, че играта отдавна е приключила. От глобална империя, оценявана на милиарди, Getir се превърна обратно в локална компания, чиито най-ценни звена бяха погълнати, за да се покрият натрупаните дългове.

Обикновено в поредицата "Паднали гиганти" разказваме сюжети, простиращи се в рамките на десетилетия, но скоростните възход и падение на турския еднорог показват, че в съвременния бизнес динамиката вече е различна.