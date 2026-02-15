Последните дни в Румъния се говори с особен интерес за потенциалните промени на търговската карта след новината за продажбата на Carrefour в страната. Както Money.bg писа, ако сделката бъде финализирана, групата около Dedeman и Pavăl Holding ще се превърне в най-големия частен работодател в страната, с близо 25 000 служители. А това безспорно ще затвърди ролята на местния капитал като стратегически фактор в румънската икономика, смятат анализатори.

Братята Павъл

В продължение на повече от 3 десетилетия братята Драгош и Адриан Павъл градят бизнес, който постепенно излиза извън рамките на класическия предприемачески успех и се превръща в икономически фактор. Имената им вече се свързват не само с Dedeman, водещата верига за "Направи си сам" в Румъния, но и с един от най-мащабните частни инвестиционни холдинги в региона.

Историята им започва през 1992 година, когато с ограничен капитал и с ясното усещане за недостиг на стоки, те откриват първия си магазин в Бакъу - едва 16 кв. м, с асортимент, далеч от днешните стандарти на Dedeman. През следващите години компанията расте бързо, перфектно уцелвайки момента на масово частно строителство и ремонти в постсоциалистическа Румъния.

В наши дни, години по-късно Dedeman вече е безспорният лидер на пазара "Направи си сам". Веригата разполага с над 60 магазина в цялата страна, собствени логистични центрове и автопарк, с повече от 12 000 служители и продажби над 11 млрд. леи годишно. Стратегическата трансформация идва, когато Dedeman престава да бъде крайна цел и се превръща в генератор на капитал за диверсификация чрез Pavăl Holding, с инвестиции в недвижими имоти, енергетика, индустрия, финанси, земеделие и здравеопазване.

Международна експанзия

В рамките на последните години холдингът започна и международна експанзия. През лятото на 2025 г. беше обявено придобиването на Praktiker Hellas, лидер на гръцкия пазар "Направи си сам", със 17 физически и онлайн магазина и над 1 200 служители. Сделката беше финансирана изцяло със собствен капитал, включително придобиването на имотите на компанията чрез Eurobank, което гарантира оперативната стабилност на новото предприятие.

Източник: Paval Holding

Това стъпало се оказа първата голяма международна инициатива на Dedeman и демонстрира ясната стратегия за регионално присъствие. За подобни намерения се заговори преди няколко години, когато в потенциалните разширения на Балканите беше спомената и България. Засега обаче те остават в сферата на плановете.

На този фон сделката за Carrefour Romania, обявена буквално преди дни, изглежда като логично продължение на стратегията: местният капитал не само защитава позиции, но вече влиза активно в настъпление. Ако придобиването бъде финализирано, близо 500 магазина ще преминат под ръководството на Pavăl Holding - знак, че румънските предприемачи вече могат да изместват международните конкуренти на родния пазар.

В класациите на Forbes братята Павъл заемат челни позиции сред най-богатите румънци с оценено състояние над €3 милиарда. Моделът им на растеж се откроява като устойчив, базиран на дългосрочно натрупване, реинвестиране и контрол, а не на спекулативни печалби.

От първите 16 кв. м в Бакъу до международна експанзия и стратегически сделки, пътят на братята Павъл остава безспорен пример за визионерско предприемачество, свързано с дългосрочно влияние върху икономиката.

А дали скоро ще ги видим и у нас, предстои да видим.