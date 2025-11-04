Международната търговска верига Carrefour подготвя стъпването си на сръбския пазар, като планира комбинация от франчайз модел и сътрудничество с местни доставчици. Това стана ясно след среща между представители на компанията и министъра на вътрешната и външната търговия на Сърбия Ягода Лазаревич, съобщиха от ресорното министерство.

Срещата е проведена по инициатива на Carrefour, която оперира в над 30 държави и реализира годишни приходи от десетки милиарди евро.

"Техният императив е пазар, регулиран от регламентите на ЕС, и здравословна конкуренция между търговските вериги. Пристигането на вериги като Carrefour би допринесло за по-голям избор за потребителите и качествени продукти на конкурентни цени. Нашата цел е пазарът да бъде динамичен, здрав и стабилен - в полза на гражданите", коментира министър Лазаревич.

По време на срещата е обсъдено намерението на компанията да навлезе директно на сръбския пазар, без посредници, като превърне страната в регионален хъб и привлече местни фирми като доставчици.

Планира се също изграждането на партньорска мрежа чрез франчайзи.

"Договорихме продължаване на разговорите до края на годината, когато представители на висшето ръководство на Carrefour ще посетят Сърбия", допълни Лазаревич.

Смяна на посоката

Че Carrefour променя стратегията си в региона, няма вече никакво съмнение. Както Money.bg вече писа, френският ритейл гигант Carrefour се готви да продаде бизнеса си в Румъния, 24 години след навлизането си на местния пазар. Компанията е наела BNP Paribas като консултант, а решението е част от стратегията й за свиване на международното присъствие и "фокусиране върху по-печеливши пазари".

Вторият опит на Carrefour да стъпи устойчиво в България също не успя. След завръщането си през 2024 г. чрез франчайз с гръцката Retail & More и българската Parkmart Holding, веригата отвори магазини в София и Бургас, но проектът беше прекратен само няколко месеца по-късно.

Carrefour вече се изтегли от Полша и Италия, като продаде активи на стойност стотици милиони евро в рамките на стратегическия план "Carrefour 2026".