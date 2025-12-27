Глобалната индустрия с коледни украшения за дома, декорации и изкуствени елхи изпадна в криза, свързана с недостиг, който в края на 2025-а удари най-вече САЩ. Ако този зимен сезон живеете в Америка и планирате да украсите дома си за празниците по американски, то всичко - от изкуствени коледни елхи до лампички, декоративни венци и гирлянди, е трябвало да започнете от доста рано, пише CNBC. Причина за това е търговската война.

През есента един от най-големите вносители на изкуствени коледни елхи отвъд океана предупреди за ограничени наличности в резултат на митата и глобалната търговска война, подчертавайки, че това проблемът важи и за по-широката категория сезонни декоративни артикули.

"Внесохме около 25% по-малко продукти", заяви Крис Бътлър, главен изпълнителен директор на National Tree Company, пред CNBC.

Източник: iStock

"Определено ще видим недостиг тази година. Така че, ако сте потребител и търсите коледни стоки тази година, определено бих действал сега и бих изпреварил конкуренцията."

Бътлър коментира, че пикът на продажбите на коледна декорация в САЩ е през уикенда на Черния петък.

"Тогава продажбите са най-високи, но не бих чакал този уикенд. Бих изпреварил, казвайки на потребителите да купуват от по-рано", заяви той още в началото на октомври.

Ако потребителите все пак са успели да намерят продуктите, които искат, цените за тях бяха доста по-високи. Поради търговската война компанията на Бътлър, както и много други, не само са внесли по-малко коледни украшения и изкуствени елхи, но е трябвало и да повишат цените с минимум 10%.

Източник: Елха

Тази година в САЩ влязоха по-малко продукти от големи компании на фона на по-слабо потребителско търсене.

Случващото се с тази глобална индустрия накара много хора да прибегнат до онлайн или офлайн поръчки от малки местни производители и да разчитат повече на собствените си въображение и възможности. Което, впрочем, не е нещо лошо. Просто си има съответната цена.