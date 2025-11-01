Изкуственият интелект кара държави по целия свят да се борят за надмощие - или поне за парче от пая на изкуствения интелект. САЩ са водещи с ключови иновации, като например микрочиповете за изкуствен интелект и големите езикови модели, които формират основите на генеративния изкуствен интелект, съобщават от Световния икономически форум.

Подобно на космическата надпревара от 60-те години на миналия век, Китай следва отблизо стъпките на САЩ. И все пак, останалата част от света е в режим на наваксване, включително Европа. Проучване на Accenture разкрива, че приемането на изкуствен интелект в Европа изостава от това на САЩ.

Повече от половината от големите европейски организации (56%) "все още не са мащабирали наистина трансформираща инвестиция в изкуствен интелект", заявява консултантската компания. И тази надпревара се усложнява от нарастващите въпроси относно възвръщаемостта на инвестициите от огромните изразходвани средства, така че как европейските предприятия могат да наваксат?

Политическа подкрепа за процъфтяване на европейския AI

След доклада Драги от миналата година имаше редица политически инициативи, целящи да тласнат Европа към върха на изкуствения интелект (ИИ), повишавайки конкурентоспособността и стимулирайки растежа на БВП. Законът на ЕС за AI от 2024 г. беше първият в света всеобхватен закон за ИИ, предоставящ хармонизирани правила и Кодекс за поведение в областта на изкуствения интерект.

Той набляга на отговорното развитие на AI, строгата сигурност на данните и поверителността на потребителите, подкрепени от органи за наблюдение на пазара, прилагане и управление като Европейския съвет за изкуствен интелект.

След това, Планът за действие за континента с ИИ, стартиран през април 2025 г., определи амбицията на Европа да бъде световен лидер в областта на изкуствения интелект, насърчавайки приемането на ИИ в стратегически сектори в целия блок. Той включва набор от мерки за мащабиране на инфраструктурата на ИИ и ускоряване на значителни иновации в области като здравеопазването, биотехнологиите и роботиката с помощта на така наречените "гигафабрики за AI" - мащабни суперкомпютърни центрове, посветени на разработването на ИИ.

Източник: iStock

Планът има за цел също така да установи равни условия за достъп до качествени данни, да мобилизира инвестиции и да подкрепи МСП и стартиращите предприятия с иновационни програми и обучение за укрепване на екипа от таланти в областта на изкуствения интелект.

Тези инициативи са последвани от редица подкрепящи политики, които са или в процес на консултация, или се очаква да бъдат изготвени през тази година, включително Стратегията за прилагане на ИИ, която има за цел да ускори интеграцията на ИИ и цифровия суверенитет - намалявайки зависимостта от чуждестранни технологии.

Преодоляване на изоставането в областта на изкуствения интелект

Създаването на среда, в която европейските предприятия да възприемат изкуствения интелект и да процъфтяват, е спешно необходимо, особено като се имат предвид инвестициите, направени от други страни. Само през 2024 г. САЩ въведоха 59 федерални разпоредби, свързани с изкуствения интелект, което е повече от два пъти повече от броя през 2023 г., според доклада за индекса на изкуствения интелект на Станфордския университет за 2025 г.

Законодателната активност също се увеличи значително в други 75 страни, а правителствата по целия свят инвестират в големи мащаби, включително 109 милиарда евро, поети от Франция, 100 милиарда долара от Саудитска Арабия и фонд за полупроводници от 47,5 милиарда долара, стартиран от Китай.

Освен това, частните инвестиции в САЩ достигнаха над 109 милиарда долара миналата година, което е около 12 пъти повече от инвестициите на Китай и 24 пъти повече от тези на Обединеното кралство, съобщава Станфордският университет. Този скок в разходите накара някои коментатори да предупредят за потенциален инвестиционен балон, който може да се обърка, ако широкото приемане е по-ниско от очакваното.

Това също така подчертава двоен риск за Европа - не само да изостане технологично, но и да пропусне историческа вълна, създаваща богатство. От 2003 г. насам Съединените щати са произвели повече модели с изкуствен интелект, отколкото която и да е друга голяма държава, включително Обединеното кралство, Китай и Канада. Само през 2024 г. 40 влиятелни модела с изкуствен интелект са дошли от САЩ, в сравнение с 15 от Китай и три от Франция.

Нещо повече, проучване на Accenture установи, че докато 48% от най-големите организации в Европа казват, че са задействали стратегическа инициатива за изкуствен интелект, само 31% от малките и средни предприятия са постигнали това.

Изкуственият интелект в Европа се развива с различни темпове

Регулаторните усилия на Европейската комисия са критикувани за свръхрегулиране. Едно от предизвикателствата обаче е, че за разлика от САЩ, Европа е фрагментирана в напредъка си с изкуствения интелект, според данни на Евростат.

Следователно, хармонизирането, създаването на равни условия и обединяването на инфраструктурата и дейностите в областта на изкуствения интелект на блока е от съществено значение. Проучване на Комисията разкри, че в целия ЕС само 13,5% от предприятията са използвали технологии с изкуствен интелект към 2024 г.

В Дания обаче процентът е повече от два пъти по-голям, близо 28%. Други скандинавски страни и Бенелюкс са следвани със значително по-високо от средното внедряване на изкуствен интелект. За сравнение, само 3% от румънските предприятия използват изкуствен интелект. Дори във Франция, европейският лидер в разработването на модели с изкуствен интелект, по-малко от 10% от предприятията са използвали технологии с изкуствен интелект миналата година.

Неотдавнашен наръчник на Световния икономически форум за развитие на отговорния изкуствен интелект подчертава, че по-малко от 1% от компаниите по света са внедрили напълно отговорния изкуствен интелект, като над 60% от европейските фирми все още са в най-ранните етапи на зрялост.

Тази разлика подчертава, че предизвикателството пред Европа в областта на изкуствения интелект не е само свързано с мащабирането на приемането, но и с внедряването на структури за управление, които изграждат доверие и дават възможност за устойчиви иновации.