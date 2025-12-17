Продажбите на жилища в Турция са на път да достигнат нов годишен рекорд, въпреки забавянето през ноември, съобщава Daily Sabah. Това се случва в края на една година, белязана от строга монетарна политика за укротяване на инфлацията.
Продажбите възлизат на 1,43 милиона единици от януари до ноември, което е ръст от 13,3% в сравнение с преди година, показват данни на Турския статистически институт (TurkStat).
Декември обикновено служи като пиков месец поради бързината при затваряне в края на годината и поведението за хеджиране на инфлацията. Месечните продажби бяха надхвърлили 100 000 единици през декември през всяка от последните пет години и дори надхвърлиха 200 000 единици през 2021, 2022 и 2024 година.
Пазарът на жилища в Турция отчита ценови спад
Процесът на дезинфлация и високите лихви по жилищните кредити ограничават търсенето
Сега масово се очаква продажбите за цялата година да надминат рекорда от 1,5 милиона, поставен през 2020 г., когато агресивните ипотечни кампании по време на пандемията от Covid-19 увеличиха търсенето.
Общите продажби на жилища достигнаха 1,48 милиона миналата година. През ноември продажбите са паднали със 7,8% на годишна база до 141 100 единици, най-ниското ниво от пет месеца. Спадът последва три последователни месеца, които регистрираха най-високите месечни продажби за годината.
Въпреки високите разходи за заеми и постоянния инфлационен натиск жилищният пазар остана устойчив през тази година. Политиците рязко повишиха лихвените проценти през 2023 г., за да овладеят инфлацията, която достигна връх от около 75% през май миналата година, преди да започне цикъл на постепенно облекчаване, което доведе основния лихвен процент до 38% към миналия месец.
Годишната инфлация се охлади до 31% през ноември, най-ниското ниво от четири години. Анализаторите очакват Централната банка на Република Турция (CBRT) да продължи да облекчава инфлацията през следващата година. Данните показват, че ипотечните продажби са намалели с 1,4% на годишна база до 21 499 единици през ноември, но са нараснали с 53,5% през първите 11 месеца до 207 519.
Продажбите на нови жилища се покачиха с 8,9% спрямо предходната година до 444 096 единици от януари до ноември, докато продажбите втора употреба скочиха с 15,4% до 990 037. Отделни данни от CBRT във вторник показаха, че цените на жилищата са се увеличили в реално изражение за първи път от 22 месеца през ноември.
Индексът на цените на жилищните имоти (RPPI) се повиши с 2,7% в сравнение с октомври, съобщи централната банка. Индексът, който измерва промените в цените на жилищата, коригирани спрямо качеството, отбелязва годишно увеличение от 31,4% в номинално изражение.
Данните, коригирани спрямо инфлацията, показват увеличение от 0,3%. За последен път цените са се повишили в реално изражение през януари 2024 г., когато са се повишили с 1,4%. Междувременно данните на TurkStat показват, че продажбите на чужденци са намалели с 9,7% на годишна база през ноември до 1943 единици.
По националност руските граждани са направили най-много покупки с 310 единици, следвани от украинците със 159 и германците със 151. За периода януари-ноември продажбите за чужденци са намалели с 11,1% до 18 993 броя.