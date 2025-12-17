Продажбите на жилища в Турция са на път да достигнат нов годишен рекорд, въпреки забавянето през ноември, съобщава Daily Sabah. Това се случва в края на една година, белязана от строга монетарна политика за укротяване на инфлацията.

Продажбите възлизат на 1,43 милиона единици от януари до ноември, което е ръст от 13,3% в сравнение с преди година, показват данни на Турския статистически институт (TurkStat).

Декември обикновено служи като пиков месец поради бързината при затваряне в края на годината и поведението за хеджиране на инфлацията. Месечните продажби бяха надхвърлили 100 000 единици през декември през всяка от последните пет години и дори надхвърлиха 200 000 единици през 2021, 2022 и 2024 година.

Сега масово се очаква продажбите за цялата година да надминат рекорда от 1,5 милиона, поставен през 2020 г., когато агресивните ипотечни кампании по време на пандемията от Covid-19 увеличиха търсенето.

Общите продажби на жилища достигнаха 1,48 милиона миналата година. През ноември продажбите са паднали със 7,8% на годишна база до 141 100 единици, най-ниското ниво от пет месеца. Спадът последва три последователни месеца, които регистрираха най-високите месечни продажби за годината.

Въпреки високите разходи за заеми и постоянния инфлационен натиск жилищният пазар остана устойчив през тази година. Политиците рязко повишиха лихвените проценти през 2023 г., за да овладеят инфлацията, която достигна връх от около 75% през май миналата година, преди да започне цикъл на постепенно облекчаване, което доведе основния лихвен процент до 38% към миналия месец.

Годишната инфлация се охлади до 31% през ноември, най-ниското ниво от четири години. Анализаторите очакват Централната банка на Република Турция (CBRT) да продължи да облекчава инфлацията през следващата година. Данните показват, че ипотечните продажби са намалели с 1,4% на годишна база до 21 499 единици през ноември, но са нараснали с 53,5% през първите 11 месеца до 207 519.

Продажбите на нови жилища се покачиха с 8,9% спрямо предходната година до 444 096 единици от януари до ноември, докато продажбите втора употреба скочиха с 15,4% до 990 037. Отделни данни от CBRT във вторник показаха, че цените на жилищата са се увеличили в реално изражение за първи път от 22 месеца през ноември.

Индексът на цените на жилищните имоти (RPPI) се повиши с 2,7% в сравнение с октомври, съобщи централната банка. Индексът, който измерва промените в цените на жилищата, коригирани спрямо качеството, отбелязва годишно увеличение от 31,4% в номинално изражение.

Данните, коригирани спрямо инфлацията, показват увеличение от 0,3%. За последен път цените са се повишили в реално изражение през януари 2024 г., когато са се повишили с 1,4%. Междувременно данните на TurkStat показват, че продажбите на чужденци са намалели с 9,7% на годишна база през ноември до 1943 единици.

По националност руските граждани са направили най-много покупки с 310 единици, следвани от украинците със 159 и германците със 151. За периода януари-ноември продажбите за чужденци са намалели с 11,1% до 18 993 броя.