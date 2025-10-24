След като в началото на месеца предварителните данни на испанската Koлeгия нa имoтнитe peгиcтpaтopи показаха спад през август в пoĸyпĸo-пpoдaжбитe нa жилищa, сега Националният статистически институт (INE) ги потвърди. Това е първи първи спад от повече от година насам, като продажбите на жилища са намалели с 3,4% спрямо същия месец на 2024 г. Регистрирани са общо 47 697 сделки - най-ниската стойност за месец август от пет години насам.

Спрямо юли спадът е още по-силен - 26,3%, на фона на ограниченото предлагане и високите цени на имотите, предава RTVE.

Основната причина за спада е понижаването на сделките с жилища от вторичния пазар с 4,9% на годишна база - до 37 574 броя. Обратното, при новото строителство се наблюдава лек ръст от 2,9%, като през август са продадени 10 123 нови жилища.

Жилищният пазар в Испания натиска спирачките: първи спад на продажбите от над година

След 14 месеца на непрекъснат растеж броят на сделките с жилища намалява с 3,5% през август, докато ипотеките продължават да се увеличават – знак за промяна в ритъма на пазара.

По данни на INE 93,4% от продадените имоти са били свободни, а едва 6,6% - в режим на социална защита. Сделките със свободни жилища са намалели с 2,6% на годишна база до 44 548 броя, докато при защитените жилища спадът достига 12,6%, или общо 3149 сделки.

В месечно изражение (спрямо юли) продажбите на нови жилища са намалели с 25,8%, а на стари - с 26,5%. Въпреки това, за първите осем месеца на годината пазарът остава на плюс - общият обем на сделките е с 16,1% по-висок спрямо същия период на 2024 г., като при новото строителство ръстът достига 26,1%, а при старите жилища - 13,5%.

Най-много сделки през август са отчетени в Андалусия (9410), следвана от Каталуния (7611), Валенсия (7293) и Мадрид (5171).

В осем автономни области броят на продажбите е бил по-висок спрямо предходната година, като най-силен ръст се наблюдава в Ла Риоха (+33,7%), Кастилия и Леон (+11,3%) и Арагон (+8,6%).

В същото време в девет региона се отчита спад, най-значителен в Астурия (-23,2%), Канарските острови (-15,2%), Мурсия (-8,2%) и Естремадура (-8%).

Общият брой на прехвърлените имоти през август възлиза на 155 265, което е с 2,6% по-малко спрямо същия месец на миналата година. Сделките по покупко-продажба намаляват с 1,2%, даренията - с 9,5%, наследяванията - с 4,9%, а замените бележат рязък спад от 35,7%.

От всички прехвърлени имоти 88,9% са били урбанизирани, а 11,1% - земеделски. Сделките с градски имоти намаляват с 1,3% на годишна база до 81 017, докато при селските имоти почти няма промяна - 10 140 сделки.