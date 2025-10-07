Ефектите от "тапата" на жилищния пазар, която задушава имотния сектор в Испания, вече се усещат и в реалните статистики, пише El País. Според предварителните данни, публикувани този понеделник от Колегията на имотните регистратори, покупко-продажбите на жилища са се свили през август за първи път от повече от година.

Регистрирани са 47 729 сделки - с 1747 по-малко спрямо същия месец на 2024 г., което се равнява на спад от 3.5%. Така пазарът отбелязва първото си понижение за последните 14 месеца.

Спадът при сделките с жилища се отразява и върху общата имотна активност, която включва продажбата на терени, търговски помещения, гаражи и други активи. По данни на регистраторите общият брой на сделките е намалял до 91 561 - с 1,5% по-малко спрямо август миналата година. Въпреки това, понижението остава по-слабо от спада при жилищата.

Любопитен контраст е, че докато продажбите намаляват, ипотечното кредитиране продължава да расте. Общият брой изтеглени ипотеки е нараснал с 11,5%, а тези за покупка на жилище - със 7,8%. По този начин ипотечните заеми отбелязват 14-и пореден месец на ръст, макар и с постепенно забавящо се темпо от май насам.

През август регистраторите са отчели 33 117 нови ипотеки за покупка на жилище. Най-много от тях са в Андалусия (6771), следвана от Каталуния (5749) и Мадрид (4467). Най-значителни увеличения спрямо същия месец на 2024 г. обаче се наблюдават в Балеарските острови (53,6%), Кантабрия (46,5%) и Ла Риоха (38,6%).

Публикуваната в понеделник имотна статистика на регистрите представлява предварителен доклад, който по-късно ще бъде потвърден от Националният статистически институт (INE), тъй като се базира на същите източници.

Данните са изчислени на база 92,9% от обработените записи. Въпреки че първите резултати показват забавяне в пазарната активност, от Колегията на регистраторите подчертават, че август традиционно е месец, повлиян от сезонността.

Тъй като попада в разгара на лятото, неговото поведение невинаги отразява реално динамиката на пазара през останалата част от годината.

Предпазлив оптимизъм

Според институцията "трудно е да се предвиди дали това понижение ще се задържи след септември или ще станем свидетели на нов подем." Добавя се още, че "във всеки случай, ако има ръст, вероятно ще бъде по-умерен от този през първата половина на годината."

Въпреки предпазливия тон, данните подсказват, че жилищният пазар навлиза в непозната фаза, която може да се превърне в повратна точка. Тази тенденция се потвърждава и от други изследвания, които показват забавяне на сектора - явление, което експертите свързват с високите цени на имотите. Все по-трудно се финализират сделки, особено в регионите с най-недостъпни жилища.

И все пак, впечатляващите двуцифрени ръстове, характерни за последните 11 месеца - когато през септември 2024 г. увеличението достигна 40,9%, а през март 40,2% - вече остават в миналото. През юни ръстът се сви до 16,6%, през юли - до 14,3%, докато през август пазарът премина в отрицателна територия.