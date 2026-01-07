Според официални данни на украинската армия, нейните безпилотни системи са унищожили руски военни активи на стойност около 20 милиарда долара за седем месеца. Това се е случило в рамките на повече от 832 000 бойни полета, при които са били поразени над 168 000 цели.

Операциите са елиминирали над 50 000 руски военни и са унищожили 532 танка, приблизително 2500 артилерийски системи и гаубици, близо 7700 превозни средства и над 5500 мотоциклета и превозни средства за всякакъв терен.

Украинските дронове също така са извършили над 350 удара директно на руска територия, причинявайки загуби за силите на Москва, оценявани на 3 милиарда долара месечно.

Декември 2025 г. е рекорден със 106 859 потвърдени удара с дронове - увеличение с 31% спрямо ноември. Били са елиминирани 33 019 руски войници и 128 системи за противовъздушна отбрана и радарни системи, според Михаил Федоров, вицепремиер и министър на цифровата трансформация на Украйна.

"Това е най-големият брой руски системи за противовъздушна отбрана и радарни системи, ударени в рамките на един месец", подчерта той.

Даже и да приемем, че Киев завишава резултатите си е факт, че страната използва този тип оръжия изключително ефективно.

Войната на дроновете

Безпилотните самолети Bayraktar бяха с огромно значение в първите месеци на войната в Украйна, като те позволиха на нападнатата страна да спре руската офанзива към Киев. През следващите етапи на конфликта обаче дрон системите претърпяха мащабна еволюция.

Далекобойните модели започнаха да унищожават цели на стотитици километри навътре в Русия, морските на практика елиминираха черноморския флот на агресора, а малките FPV дронове са основно оръжие на фронтовата линия.

Силите за безпилотни системи бяха официално създадени като отделен род войски в рамките на въоръжените сили на Украйна на 11 юни 2024 г. под командването на полковник Вадим Сухаревски, което направи Украйна първата страна с подобна организация. Майор Робърт Бровди, известен с позивната Magyar, по-късно пое командването на групата.

Клонът интегрира въздушни, морски и наземни безпилотни платформи, за да осигури асиметрично възпиране, компенсирайки недостига на конвенционална авиация и артилерия. Последните удари включват ЗРК С-300В в Донецк, ракетна система ТОР и радар 50Н6Е на системата С-350 "Витяз" на 1 януари, както и нефтопреработвателния завод в Краснодар.

Освен това, украински дронове летят към Москва всекидневно от Нова година насам.

Руснаците не остават по-назад. Техните FPV дронове също показват много висока ефективност, като за известно време имаха и преднина при използването на оптично влакно за контрол като начин за справяне със смущенията. Далекобойните модели, производни на иранския "Шахед" пък са с основна роля за разрушаването на енергетиката на Украйна.

Геймификация на войната

Ефективността се дължи отчасти на украинската система за стимулиране eBaly, която предоставя данни от бойното поле в реално време с видео потвърждение за всеки удар.

Формированията се състезават въз основа на резултатите и могат да обменят точки за допълнителни дронове и оборудване чрез платформата Brave1 Market. 414-та бригада Magyar Birds оглави класацията за декември.

Цялото това усещане за игра, а не за конфликт с реални жертви, а и самата визуализация на резултатите от украинските дрон оператори показват едно - войната и през XXI век е в състояние да ни лиши от човешкото.