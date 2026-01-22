Войната в Украйна оставя все по-дълбоки дълбоки белези върху енергийния и индустриалния сектор и на двете страни в конфликта. Докато украинските удари с дронове срещу руски рафинерии доведоха до най-ниските количества преработен суров петрол в Русия от поне 15 години, системните руски атаки срещу електропреносната мрежа принудиха един от водещите украински производители на железни руди да спре напълно дейността си.

Рафинерии под обстрел

Доставките на суров петрол до руските рафинерии се сринаха до 228,34 милиона тона през 2025 г. - най-ниското ниво от поне 15 години. Според данни на руския вестник "Комерсант", причината е интензифицираната украинска кампания срещу енергийната инфраструктура, която парализира преработвателните мощности в цялата страна.

Особено тежко се оказа второто полугодие. Между август и ноември руските рафинерии получиха само 85,9 милиона тона петрол в сравнение с 90 милиона тона за същия период на 2024 г. В разгара на кампанията между август и октомври около 38% от първичния преработвателен капацитет на Русия или около 338 000 тона дневно беше изваден от строя.

Държавният петролен гигант "Роснефт" понесе най-големи загуби, като натоварването на неговите рафинерии спадна с близо 8%. Доставките за рафинерията в Рязан - една от петте най-големи в Русия, паднаха с 34% след поне девет удара през годината. Рафинерията в Сизран в Самарска област беше принудена да спре напълно работа през декември, след като дронове повредиха основната й инсталация за втори път.

Кампанията надхвърли рафинериите. През ноември ключовото черноморско пристанище Новоросийск временно спря износа на петрол след удар по терминала Шешарис. През януари украински специални части атакуваха три офшорни платформи на "Лукойл" в Каспийско море.

Украинската индустрия е на тъмно

От другата страна на фронта листната в Лондон компания Ferrexpo обяви, че спира всички минни операции в Полтавска област след поредната серия разрушителни руски атаки срещу електропреносната мрежа.

Спирането ще остане в сила "докато не може да бъде осигурено устойчиво електроснабдяване в необходимите обеми".

Производството на пелети във Ferrexpo - третият по големина световен износител на пелети от желязна руда и ключов доставчик за металургични заводи в Австрия, Германия и Чехия, спадна с 47% през 2025 г. до 3,2 милиона тона заради постоянните прекъсвания на тока.

В подобно положение са и много други големи индустриални предприятия.

Украинското правителство обяви енергийна криза на 14 януари, тъй като повредената електропреносна мрежа задоволява само 60% от националното търсене в разгара на зимата, докато температурите в Киев паднаха до минус 20 градуса по Целзий.