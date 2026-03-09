Американски законодатели призовават за окончателна забрана на създаването на дигитална валута на централната банка (CBDC) в САЩ. Според тях въвеждането на дигитален долар може да доведе до прекомерен държавен контрол върху финансовата система, съобщават американски медии.

На този фон законодателите във Флорида са разработили законодателство, което би въвело надзор на щатско ниво върху стабилните монети (стейбълкойни), отбелязвайки стъпка към официално регулиране на бързо развиващия се сектор на цифровите активи, пише Yahoo Finance.

"Американците заслужават финансова свобода, а не пари, контролирани от правителството", е позицията на законодателите.

Критиците на дигиталния долар твърдят, че CBDC може да позволи на правителствата да наблюдават или дори ограничават начина, по който гражданите използват средствата си. Поддръжниците на технологията обаче смятат, че подобна валута може да модернизира платежната система, да намали разходите за трансакции и да засили ролята на долара в глобалната финансова система.

Дебатът в САЩ идва на фона на глобална надпревара между централните банки за разработване на дигитални валути. Китай, Европейският съюз и редица други икономики вече провеждат тестове или пилотни програми за свои цифрови системи.

Засега обаче Америка остава предпазлива, като от Федералния резерв подчертавта, че евентуален дигитален долар би изисквал ясно одобрение от Конгреса.