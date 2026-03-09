Netflix направи една от редките си придобивки, като купи InterPositive - технологичен стартъп, основан от Бен Афлек през 2022 г., който разработва AI инструменти, създадени специално за нуждите на филмовата индустрия.

Финансовите параметри не се разкриват, но целият екип от 16 инженери, изследователи и творци преминава към стрийминг гиганта, а Афлек става старши съветник по технологични и творчески въпроси.

От режисьори за режисьори

InterPositive не генерира видео от текст като Sora на OpenAI. Вместо това системата изгражда индивидуален AI модел за всяка продукция, използвайки заснетите "dailies".

Така режисьорите могат да правят цветови корекции, ремиксиране на кадри, промяна на осветление, пренареждане на композиции, премахване на нежелани елементи и добавяне на визуални ефекти - бързо, прецизно и без да се нарушава творческата логика на заснетия материал.

Афлек подчертава, че идеята не е да се "създава нещо от нищото", а да се работи върху реалните кадри, заснети от екипа. На практика това е дигитализация на вече съществуващ процес - нещо, което се случва навсякъде в бизнеса, но някак заобикаляше Холивуд.

Защо Netflix купува стартъпа на Афлек

Компанията рядко придобива външни фирми, но вижда в InterPositive технология, която "поставя творците в центъра на процеса".

Netflix няма намерение да продава инструмента на пазара - той ще бъде достъпен само за партньорите и продукциите на платформата. Сделката идва дни, след като Netflix се отказа от наддаването за Warner Bros. Discovery, както и след подписването на first‑look договор с Artists Equity - продуцентската компания на Афлек и Мат Деймън.

Главният продуктов директор на Netflix Елизабет Стоун подчертава, че целта не е да се правят филми по-бързо или по-евтино, а да се даде повече контрол на режисьорите. Технологията е създадена така, че да следва езика и логиката на реалната продукция - от поведението на светлината до особеностите на обектива.

Между иновацията и напрежението

Придобиването идва в момент, когато синдикатите на актьорите и сценаристите подготвят нови преговори, а опасенията от навлизането на AI в творческите професии остават високи.

Netflix уверява, че инструментите ще разширяват свободата на артистите, а не ще ги заменят. Афлек също споделя, че е започнал проекта именно от тревога, че технологичните компании могат да "извадят човека от уравнението".

Затова InterPositive е разработена с вградени ограничения, които запазват творческото намерение и оставят ключовите решения в ръцете на режисьорите.

Първите модели на InterPositive вече са обучени да разбират визуална логика, монтажна последователност и да се справят с реални предизвикателства като липсващи кадри или неправилно осветление.

Афлек казва, че е "щастлив работата да продължи в Netflix" и очаква инструментите да достигнат до по-широка творческа общност. Или поне до тази, която има договор със стрийминг гиганта.