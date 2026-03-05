Три китайски компании са подали оферти в търг на Черна гора на стойност €237 милиона, който е за проектиране и изграждане на околовръстен път около Будва - най-големият адриатически курорт в страната. Това съобщи ръководителят на държавния оператор на магистрали Милан Лилянич, цитиран от SeeNews.

Китайските компании са подали оферти в консорциуми с местни фирми и с фирми от съседна Босна и Херцеговина, обяви Лилянич пред държавния телевизионен оператор RTCG. Все още не са ясни имената на китайските участници в търга, но офертите са на стойност €196 милиона, €190 милиона и 1€70 милиона.

Избраният изпълнител трябва да завърши проекта за 52 месеца

Според прогнозите работата по околовръстния път на Будва ще започне преди летния туристически сезон тази година и ще продължи в срок до 52 месеца. Черна гора откри този търг през октомври миналата година и удължи крайния срок за подаване на оферти два пъти.

9-километровият околовръстен път ще свърже магистралата Подгорица-Будва от север на юг с магистралата Тиват-Будва, наречена булевард Тиват-Яз, която минава по адриатическото крайбрежие.

15-километровата магистрала, свързваща крайбрежния град Тиват с местоположението Яз в Будва, е в процес на изграждане и се очаква да бъде завършена преди тазгодишния летен сезон, след няколко забавяния.