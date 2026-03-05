След месеци на спекулации и течове на информация, Apple най-накрая представи MacBook Neo — най-евтиният Mac лаптоп от близо десетилетие насам и директен опит на компанията да оспори господството на Google Chromebook и бюджетните Windows машини в класните стаи и домовете на потребители, за които досега цената на MacBook беше непреодолима бариера.
Цената започва от 599 долара — над 500 долара по-малко от новия MacBook Air с M5 чип, чиято начална цена тази седмица беше вдигната до 1099 долара заради глобалната RAM истерия. Neo моделът с 512GB памет се предлага за 699 долара и включва Touch ID.
У нас цените са по-различни. На сайта на водещия Apple дилър виждаме €689,99 за базовата версия и €789,98 за тази с повече памет. Понеже сме в ЕС, за тези пари не получавате зарядно в комплекта.
Ключовият компромис: A18 Pro вместо M-серия
Начинът, по който Apple постига тази цена, е еднозначен: MacBook Neo работи с чип A18 Pro — същият процесор, захранващ iPhone 16 Pro, вместо с M5, намиращ се в останалите нови Mac лаптопи.
Конфигурацията включва два ядра за производителност, шест ядра за ефективност, петядрен GPU и 16-ядрен Neural Engine. Оперативната памет е фиксирана на 8GB и не може да бъде надградена — опции по поръчка не съществуват.
Въпреки по-скромния чип, устройството поддържа пълната версия на macOS и Apple Intelligence. Apple твърди, че Neo изпълнява ежедневни задачи като сърфиране 50% по-бързо от най-продавания Intel Core Ultra 5 лаптоп и работи до три пъти по-бързо при AI задачи на устройството.
Нека да поставим нещата в контекст. Сравнението с Core Ultra 5 би поставило MacBook Neo в конкуренцията на редица по-скъпи от него машини. Бенчмарковете показват относителен паритет. Също важи и при сравнението на A18 Pro и M1 - именно с този вече поостарял първи собствен компютърен процесор беше най-евтиният Apple лаптоп до момента.
И преди години, и днес получавате много производителност - в общия случай повече, отколкото реално ви трябва.
Дизайн с характер
13-инчовият Liquid Retina дисплей с резолюция 2408 x 1506 и яркост 500 нита е сравним с MacBook Air. Лаптопът тежи 1.2 килограма и е с дебелина 1.27 сантиметра. Предлага се в четири ярки цвята.
Батерията издържа до 16 часа, а устройството работи безшумно, без вентилатор.
Спрямо по-скъпите MacBook модели са направени видими компромиси: клавиатурата няма подсветка, тракпадът е без вибрация, поддържа само един външен монитор, а единият от двата USB-C порта е по-бавен. Wi-Fi 7 е осигурен чрез чип на MediaTek, а не от собствен хардуер на Apple.
Източник: Apple
MacBook Neo беше представен в разгара на тридневна хардуерна офанзива от Apple, включваща бюджетният iPhone 17e, ъпгрейднат iPad Air и преминаване на цялата MacBook Pro линия към новия M5 процесор.
Приходите от Mac са спаднали близо 7% до 8.39 милиарда долара в последното тримесечие, а конкурентният натиск от Chromebook и евтините Windows машини не намалява. Анализаторите прогнозират, че Neo може да формира до 25% от всички Mac продажби.