Apple работи върху нови сателитни функции за iPhone, пише Bloomberg. За момента бъдещето на тези функции е много неясно, като се знае, че те биха изисквали големи подобрения на мрежата на Globalstar, на която технологичният гигант разчита. В момента Globalstar води преговори за придобиване от SpaceX.

Ако Apple успее да осъществи плановете си, това би била страхотна новина за потребителите, когато традиционният 5G не е наличен. От компанията обмислят да осигурят сателитна свързаност към Apple Maps, което ще позволи на потребителите да използват навигация без клетъчен или Wi-Fi достъп.

Това може да се окаже полезно в сценарий, в който човек се е загубил и няма възможност за традиционни методи за свързване, като допълнително ще може да се свърже с функциите за спешни повиквания SOS. Компанията работи и върху подобрени сателитни съобщения, които поддържат снимки в допълнение към основните текстови файлове.

В края на миналата година Apple въведе изпращане на съобщения чрез сателитна технология, но в момента тя не позволява мултимедийни съобщения.

Компанията се стреми да позволи на потребителите да останат свързани, докато техният iPhone се намира в джоба или в колата, елиминирайки необходимостта те физически да насочват устройството си към небето. Този подход е известен в индустрията като "естествено използване".

Смята се още, че марката планира да пусне нова 5G NTN технология за серията iPhone 18 през 2026 година. Apple обмисля и въвеждането на нови инструменти за разработчици, които да позволят на приложения на трети страни да добавят сателитна функционалност.

