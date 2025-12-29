Да направиш ъпгрейд на оперативната памет на компютъра си до неотдавна беше тривиална задача - избираш си капацитет, стандарт, тактова честота и формат и излизаш от магазина без много да се замисляш. Сега обаче такава покупка изисква стратегическо планиране, а и икономии.

След видеокартите, сега RAM паметите са в трудно обяснимата ситуация да липсват от пазара или да са на постоянно променящи се в посока "нагоре" цени. Само за два месеца този тип хардуерни компоненти са поскъпнали двойно.

В контекст - трябва ви 64GB DDR5 за гейминг, монтаж на видеа или някаква друга задача? Е, тази плочка ще ви струва повече от чисто нов PlayStation 5 - а тази конзола сякаш преди два месеца беше единица мярка за скъпотия...

Перфектната буря от алчност и изкуствен интелект

Как се стигна дотук? Краткият отговор има две букви: AI. Дългият е комбинация от корпоративна стратегия, геополитическо напрежение и това, което хардуерният анализатор от блога Moore"s Law is Dead нарича "перфектна буря от неподготвеност, паника и алчност".

В центъра на проблема е DRAM - технологията, която стои зад почти всяка памет в света. Пазарът е в ръцете на трима гиганти: Samsung, SK Hynix и Micron. Заедно те контролират над 90% от световното производство. Когато тези три компании решат да променят курса, целият свят усеща труса.

През октомври OpenAI - компанията зад ChatGPT - обяви сделка със Samsung и SK Hynix за своя колосален проект за центрове за данни Stargate. Резултатът? OpenAI на практика "нае" 40% от световното производство на памет. Когато хиперскейлърите започнат да подписват договори за милиарди, крайният потребител, който просто иска да играе Cyberpunk 2077 без насичане, остава последна грижа на индустрията.

Всяка силициева пластина, която се използва за производство на памет с висока пропускливост (HBM) за AI сървъри, е пластина, която не се превръща в DDR5 за вашия лаптоп. А маржовете при AI са в пъти по-високи.

Предателството на Crucial

За потребителите дойде и още един удар под кръста. Micron, една от малкото компании с лице към обикновения клиент, обяви, че спира производството на своята легендарна марка Crucial.

Причината е болезнено откровена: компанията напуска потребителския сектор, за да насочи капацитета си към "стратегически клиенти в по-бързо растящи сегменти". Чети: към центровете за данни.

Това оставя пазара без един от основните си балансьори. Нирав Пател, главен изпълнителен директор на Framework (известни със своите модулни лаптопи), вече потвърди, че цените на ъпгрейдите при тях скачат с 50%, защото просто няма как да абсорбират разходите.

Ефектът на доминото: От смартфони до конзоли

Проблемът не е само за притежателите на десктоп компютри. Бюджетните смартфони, които са гръбнакът на мобилния пазар, вероятно ще останат "замръзнали" на 4GB RAM - стандарт отпреди десетилетие.

Microsoft се надяваше Windows 11 да наложи 16GB като стандарт, но при сегашните цени производителите на лаптопи по-скоро ще режат, отколкото да добавят.

Геймърските конзоли също са под обстрел. Докато Sony и Nintendo изглежда са се запасили с компоненти навреме, за Microsoft се говори, че нивата им на запаси са ниски. Това може да доведе до поскъпване на Xbox в близко бъдеще.

Valve също е пред дилема с предстоящата си Steam конзола - дали да вдигне цената или да отложи премиерата?

Има ли светлина в края на тунела?

В исторически план паметта винаги е била на цикли. През 1995 г. земетресение в Кобе вдигна цените с 30% за дни. През 1993 г. пожар във фабрика за смола направи инвеститорите нервни. Сегашната криза обаче е различна, защото е структурна.

Micron планира нова фабрика в Япония за 10 милиарда долара, но тя няма да произведе и един чип преди 2028 г. Дотогава единствената надежда на потребителя е "AI балонът" да се спука или поне да се поохлади.

"Ролята на конзолата и персоналния компютър се променя", казват експертите. Но докато Nvidia вижда как акциите ѝ изригват като вулкан, обикновеният потребител се пита дали скоро няма да му е по-евтино да се върне към книгите. В крайна сметка, там RAM паметта е безплатна - стига да имате въображение.