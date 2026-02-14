Съществува особен вид "арбитраж в иновациите", който повечето инвеститори пропускат. Той се крие в празнината между това, което физиката позволява, и това, което индустрията приема за възможно. Експлоатирането му изисква истинска експертиза в области, където малцина имат подготовка или търпение, пише в статия за сп. Entrepreneur управляващият директор на Interface Fund Юлия Пракапович.

"През 2019 г. инвестирах в SpaceX. Не ме впечатлиха многократно използваемите ракети или по-ниските разходи за изстрелване. Впечатли ме как систематично разрушаваха ограничения, които цялата аерокосмическа индустрия третираше като фундаментални", пише тя.

По онова време повечето инвеститори дискутират софтуерни оценки и модели на растеж. SpaceX прави нещо много по-различно: доказваше, че голяма част от това, което наричаме "невъзможно", всъщност е просто проблем на координация, който никой не е имал достатъчно мотивация да реши.

"Тази инвестиция беше преломна точка. Разбрах нещо, което чувствах, но не бях формулирал: най-големите пробиви не идват от оптимизация в рамките на познати ограничения. Те идват от осъзнаването, че някои ограничения не са реални - те са навици, стимули или исторически случайности", пише Пракапович.

Линейната заблуда

Традиционният модел на иновация предполага конвейер: фундаменталните изследвания генерират знание, приложните изследвания го превръщат в прототипи, а разработката създава продукти. Този модел съответства на организацията на университетите, корпоративните R&D лаборатории и държавното финансиране. Оказва се обаче, че е обратен.

Ако проследите историята на трансформиращите технологии - транзистори, лазери, интернет, GPS, mRNA ваксини, то почти нито една не е произлязла от линеен трансфер на знания. Те идват от програми, които премахват изкуствената граница между "разбиране на природата" и "решаване на проблеми".

Доналд Стоукс формализира този модел, като идентифицира Квадранта на Пастьор: работа, която търси фундаментално разбиране през призмата на непосредствени практически ограничения. Пастьор не разбра първо микробиологията и след това я приложи към ферментацията. Изследването на ферментацията беше начинът, по който самата микробиология се изгради.

Това не е семантична разлика. Това е твърдение за структурата на пространството от възможности. Съществуват области с висока стойност, които са достъпни само когато оптимизирате едновременно за научна новост и практическо приложение.

Успехът на DARPA има смисъл, след като видите това. Комутацията на пакети, сателитната навигация, RISC архитектурите, разпознаването на реч, автономните системи - те не идват от прилагане на съществуваща наука към нови проблеми. Те идват от организации, които отказват да разделят въпросите "какво е истина?" и "какво е полезно?".

Пробивът на SpaceX с многократната употреба на космически апарати има същата структура. Не го постигате като първо решите физиката на атмосферното връщане и след това инженерно приложение. Постигате го като третирате комплексния проблем - физика на навлизане, термични материали, динамика на кацане, горивни маржове и икономика, като една интегрирана оптимизация.

Къде всъщност се раждат пробивите

Ключовата идея е проста: обективната функция, която оптимизирате, определя кои области от пространството на възможностите можете да възприемете. Променете целта и преди невидими решения стават очевидни.

Компаниите, които ще имат значение през следващото десетилетие, са тези, които систематично експлоатират тази празнина. Правят го като работят в Квадранта на Пастьор, свързвайки фундаментални научни въпроси с непосредствени практически ограничения.

Капиталът започва да следва този модел. И съществува специфичен тип основател, който е добре позициониран: някой с дълбока техническа експертиза, който е забелязал, че нещо, което всички третират като ограничение, всъщност е просто конвенция - и който не може да пренебрегне това наблюдение, категорична е Юлия Пракапович.