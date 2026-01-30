SpaceX проучва сделки с други компании, ръководени от предприемача Илон Мъск, оставяйки инвеститорите да обмислят комбинации между космос, автономно шофиране и изкуствен интелект, за да анализират коя комбинация е най-смислена. Производителят на ракети води преговори за сливане с xAI преди планираното за тази година публично предлагане (IPO), предава Reuters.

SpaceX се стреми към първично публично предлагане, което би набрало над 30 милиарда долара. Така оценката на компанията ще достигне около 1,5 трилиона долара.

Сливането на двете компании, на които Мъск е главен изпълнителен директор, би обединило неговите ракети, спътниците Starlink, неговата платформа за социални медии X и чатбота Grok AI в едно цяло, твърдят анонимни източници.

Според тях някои ръководители на xAI вероятно ще имат възможност да получат пари в брой вместо акции на SpaceX като част от сливането.

Съгласно предложеното сливане, акциите на xAI ще бъдат заменени с акции на SpaceX. В Невада са създадени две юридически лица, които да улеснят трансакцията, твърди източникът. Корпоративни документи в Невада показват, че тези юридически лица са създадени на 21 януари.