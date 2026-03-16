Американският производител на чипове за памет Micron Technology (MU) завърши придобиването на завод за производство на полупроводници в Миаоли от Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. в сдека за за 1,8 милиарда долара. Така компанията ще започне технологично партньорство с тайванската леярна, съобщиха компаниите на 16 март, съобщава CNA.

Сделката подчертава продължаващата роля на Тайван в центъра на световната верига за доставки на полупроводници и отразява нарастващото търсене на усъвършенствани технологии за памет, използвани в системите с изкуствен интелект (ИИ).

След прехвърлянето на съоръжението в община Тонлуо в окръг Миаоли, двете компании ще си сътрудничат в разработването на високоскоростна памет (HBM), услуги за леене след обработка на пластини (PWF) и усъвършенствани технологии за производство на памети.

Съгласно споразумението, Micron ще предостави и техническа подкрепа, за да помогне на PSMC да разработи нишови производствени процеси за динамична памет с произволен достъп (DRAM) в своя производствен обект в Хсинчу.

Според CNA, председателят на PSMC Франк Хуанг заяви, че дейностите на компанията в областта на 3D AI foundry вече са се разширили в технологии като интеграция на пластини върху пластини, интерпозери и силициеви кондензатори.

"Чрез усъвършенстването на DRAM технологията, PSMC ще помогне на клиентите да навлязат в продуктовата линия 8G DDR4 и да увеличат стойността на производството на пластини", заяви Хуанг, добавяйки, че сътрудничеството ще засили пътната карта на компанията за развитие на 3D AI foundry.

От PSMC подчертавата, че ще помогнат на Micron да ускори инсталирането на усъвършенствани DRAM производствени линии в чистите помещения на завода в Тонлуо. Micron заяви отделно, че се очаква новопридобитият обект да поддържа значителни доставки на продукти от съществуващата производствена линия, започвайки през фискалната 2028 година.

Американският производител на чипове планира и втора фаза на разширяване на обекта. Очаква се строителството на друго съоръжение с подобен мащаб да започне до края на фискалната 2026 година, добавяйки около 270 000 квадратни фута допълнително пространство за чисти помещения.

"Съоръжението в Тонлуо допълва нашите операции в Тайван и е критичен компонент от нашите планове за глобално разширяване", коментира Маниш Бхатия, изпълнителен вицепрезидент на Micron за глобалните операции.