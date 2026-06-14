Преди да се захване с автомобилната индустрия, изпълнителният директор на Fiat Оливър Франсоа никога не си е представял, че ще бъде част от нея. 25 години по-късно, той без преувеличение е човекът, спасил Fiat и позиционирал го за следващото поколение купувачи. Това му донесе и редакционната награда на сп. Autocar.

Оказва се обаче, че първата му голяма любов е музиката - женен е за италианската поп звезда Ариана Бергамаски, сред приятелите му през годините е бил Shaggy и е организирал концерт във Ватикана.

С днешна дата звучи невероятно, но той влиза в автоиндустрията почти по случайност през 2001 г. - с малко познания по маркетинг и почти никакви за колите. Дадено му е да управлява италианския бизнес на Citroen. Моделите C2 и C3 тъкмо са се появили с гръм и трясък и от Франсоа се очаква да вдигне пазарния дял на местния пазар над 3%.

Проваля се с гръм и трясък и единственото, което го спасява, когато на деветия месец го викат "на килимчето" в Париж са последните данни - заветните 3,1%. Впоследствие Франсоа извежда Citroën до "луд" пазарен дял от 7,4% в Италия - постижение, което привлича вниманието на Fiat Group.

Серджо Маркионе и поезията като входен билет

Покана за интервю от Fiat идва от тогавашния шеф Серджо Маркионе - по нетипичен повод. "Той ми каза: ти си страхотен тип, но нека поговорим за поезия. Помислих, че ако шефовете ми във Франция разберат, ще изгубя остатъка от доверието им", разказва Франсоа, който до момента е крил от френските си шефове, че има издадена стихосбирка.

Маркионе го назначава начело на марката Lancia - тогава на ръба на закриването. Задачата не е казана в прав текст, но е ясна: да се види дали "този артистично настроен тип с маркетингови компетенции" може да промени решението за ликвидация.

Източник: Wikipedia Историята на Lancia през новия век е всичко друго, но не и бляскава... но поне не приключва

Изводът за Франсоа с днешна дата: "Можеш да прецениш устойчивостта на даден автомобилен производител по това в колко модела може да допусне грешка - понякога си мъртъв, ако се издъниш с една кола, друг път - с две, понякога - даже с три".

В случая Fiat е на два провала от бедствие, а Lancia Thesis тъкмо е станала единият. Оливър Франсоа предприема много рискови ходове в опит да убеди борда на Fiat, че има смисъл марката да се запази.

Lancia оцелява - и то с поредица от преработени модели върху платформи на Fiat и Chrysler.

Chrysler: 6000% ръст от един Super Bowl

Маркионе изпраща Франсоа и към друг бранд в беда: Chrysler, чийто модел Sebring е единственото останало в гамата. С едва 64 млн. долара в касата той взима нестандартно решение: 20 млн. отиват за реклама по Super Bowl с участието на Еминем (спечелила Emmy Award), а останалите 44 млн. - за козметична промяна на Sebring, преименуван на 200.

Резултатът: ръст на продажбите от 6000% между последната година на Sebring и първата на 200.

Впрочем, рекламата е наистина невероятна.

Fiat: десетилетие на чакане

Насърчен от двата успеха, Франсоа поема Fiat през 2011 г. Визията му е готова - гамата от компактни градски модели, чийто еквивалент на Grande Panda той е показал на Маркионе още тогава.

Проблемът е, че в рамките на концерна FCA (Fiat Chrysler Automobiles) винаги има по-спешни нужди: нов Jeep, нов Dodge, нов Ram. "Fiat трябваше да чака, и да чака, и да чака. Чаках", казва той.

Източник: GettyImages

Panda и серията 500 държат марката жива, докато техните "братовчеди" - 500X, 500L и Tipo, намират ограничен успех. Истинският обрат идва едва с образуването на Stellantis през 2021 г. след сливането на FCA с PSA Group.

Stellantis и "оазисът"

"Бях възпитан да гладувам. Сега виждам оазис - и се възползвам максимално от него", описва Франсоа новата реалност. Голяма заслуга за осъществяването на плановете му отдава на Карлос Таварес, първият изпълнителен директор на Stellantis. "Всичко, което виждате днес, е благословено от Карлос", посочва той.

Grande Panda вече е по магазините по целия свят. 500 най-накрая пак се сдоби с бензинов двигател. А в готовност чакат два нови семейни модела с вдъхновение от Panda, наречени Grizzly, които ще заменят Tipo.

Франсоа навършва 65 години през октомври. "Въпросът дали да си тръгна, дали да се пенсионирам, ми минава през ума. Но истинската причина да съм тук е, че все още имам цялата тази енергия и търпеливо съм чакал този момент. Повечето хора не могат да го видят да идва, но той идва. Нека да го изживея", казва той.