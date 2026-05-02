Американският президент Доналд Тръмп анонсира рязко покачване на митата върху автомобили и камиони, внасяни от Европейския съюз в САЩ — от 15% на 25%, считано от следващата седмица, съобщават световните агенции.

Той заяви, че ЕС „не спазва напълно договореното търговско споразумение", без да уточни конкретно в какво се изразява нарушението.

Особено чувствителна цел

Избирайки точно автомобилната индустрия, Тръмп удря в един от стълбовете на европейската икономика. Германия, Франция и Италия са сред най-засегнатите — техните производители изнасят значителни обеми към американския пазар.

Производствените мощности на европейски компании на американска територия остават извън обхвата на новите мита, уточни Тръмп, като призова европейските автомобилни производители да прехвърлят производството си в САЩ.

„Ако произвеждат автомобили и камиони в американски заводи, няма да има мита", написа той.

Ратификацията — бавна и нестабилна

Ходът на президента идва по-малко от година след като двете страни постигнаха споразумение на голф игрището на Тръмп в Търнбери, Шотландия, с което митата върху повечето европейски стоки, включително автомобили, бяха фиксирани на 15%. Тогава това беше облекчение спрямо заплахите на Тръмп от „Деня на освобождението".

В замяна ЕС се ангажира с инвестиции в САЩ на стойност 600 млрд. долара и закупуване на американска енергия за 750 млрд. долара.

Европейският парламент гласува в края на март да придвижи споразумението, но то все още не е минало през т.нар. „трилог" — процес, изискващ подписи от Европейската комисия, Европейския съвет и парламента.

Пътят беше усложнен от редица спирачки. През януари евродепутатите замразиха процедурата в знак на протест срещу заплахата на Тръмп да анексира Гренландия — датска самоуправляваща се територия.

През февруари процесът беше спрян отново, след като Върховният съд на САЩ обяви митата от „Деня на освобождението" за незаконни.

Митата върху автомобили обаче се базират на различна правна основа — Раздел 232 от Закона за търговско разширяване, и не са засегнати от съдебното решение.

Към споразумението беше добавена клауза, позволяваща суспендирането му, ако американската администрация бъде преценена като застрашаваща интересите на ЕС, икономически принуждаваща членки или накърняваща тяхната териториална цялост.

Брюксел: „Спазваме ангажиментите си"

Съобщението беше публикувано в Truth Social в петък следобед американско време — в края на почивен ден в голяма част от Европа, и завари Брюксел неподготвен.

Европейската комисия отрече обвинението, че не изпълнява условията на сделката. В изявление тя посочи, че прилага споразумението „в съответствие със стандартната законодателна практика, като непрекъснато информира американската администрация".

Комисията добави, че търси яснота относно поетите задължения от американска страна, и предупреди, че ще „запази всички опции за защита на интересите на ЕС".

Бернд Ланге, председател на комисията по международна търговия в Европейския парламент, реагира незабавно. „Поведението на президента Тръмп е недопустимо", заяви германският евродепутат.

Той отхвърли твърдението, че ЕС нарушава споразумението, като напомни, че парламентът е в процес на изготвяне на необходимото законодателство, което планира да финализира през юни.

Само преди седмица заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович беше на тридневна визита във Вашингтон, където се срещна с министъра на търговията Хауърд Лутник, търговския представител Джеймисън Грир и министъра на финансите Скот Бесент — първото посещение от подписването на договора в Търнбери насам.