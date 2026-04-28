Скоро може да започне строителството на нов голям ритейл парк в Стара Загора. За проекта XOPark Stara Zagora се знае отдавна, но вече са предприети конкретни действия по реализацията му.

Парцелът на ул. "Калояновско шосе" 4 е разчистен и заравнен, пише местният портал divident.eu.

Разположен върху малко под 50 декара на мястото на стария ДАП в града, XOPark Stara Zagora ще има поне 27 обекта и приблизително 20 000 квадратни метра търговска площ, става ясно от информация на сайта на инвеститора Trinity Capital.

Това би го поставило в челната десетка при ритейл парковете в България.

Както е практика при този тип проекти, в центъра на концепцията е голям супермаркет, като в случая той ще е "от утвърдена национална верига, която стъпва за първи път на местния пазар". Ще има и площадно пространство с кътове за хранене, услуги и отдих.

Локацията е на 7 минути от центъра на Стара Загора и дава обхват от над 250 000 души, които могат за половин час с кола да стигнат до XOPark Stara Zagora. За тях са предвидени 560 паркоместа.

Trinity Capital управлява 150 хиляди квадратни метра търговски площи, като сред тях е и най-големият ритейл парк на Балканите - XOPark Sofia.