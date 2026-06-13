The Pokemon Company - компанията зад култовата анимационна и игрова поредица, превръща японско летище в атракция с тематика от света на "Покемон" като част от усилията за възстановяване след земетресението в региона Ното, префектура Ишикава, пише Quartz.

От 7 юли летището ще носи името "Noto Satoyama Pokémon With You Airport", а тематичната трансформация ще продължи до септември 2029 г. Така на практика регионът получава още една туристическа забележителност.

Източник: Префектура Ишикава

Инициативата е част от благотворителната инициатива Pokemon With You, насочена към подкрепа и възстановяване на общности в цялата страна. След разрушителното земетресение с магнитуд 7,6 по Рихтер, което удари полуостров Ното на 1 януари 2024 г., управата на префектура Ишикава предложи летището да бъде преименувано и тематично оформено.

Стихията затвори временно аерогарата и нанесе сериозни щети в целия район, който силно разчита на туризма и все още се възстановява.

Всички 111 вида летящи покемони, каталогизирани до май 2026 г., са интегрирани във визуалната идентичност на летището - върху ръкавите за качване, входните колони, стените и табелите. В центъра на терминала виси огромен балон с Пикачу и самолет, заобиколен от летящи покемони, сякаш в полет.

Пристигащите пътници ще бъдат посрещнати от увеличено изображение на творбата "Светло бъдеще" от 2024 г., създадена в подкрепа на възстановителните дейности, както и от триизмерни скулптури на някои от най-популярните "джобни чудовища"

Източник: Префектура Ишикава

На терасата за наблюдение фигурки на Пикачу пресъздават традиционния селски пейзаж, а внимателните посетители могат да открият и други покемони, скрити сред тях. Вътре в терминала гостите могат да гледат три оригинални кратки анимационни епизода на смартфоните си.

Предлагат се и ексклузивни сувенири - тениски, ключодържатели, етикети за багаж и колани за куфари с оригинален дизайн на Pokémon. А на третия етаж ресторантът предлага меню, вдъхновено от света на игрите и филмчетата, включващо специално приготвени палачинки и напитки.

Източник: Префектура Ишикава

Инициативата Pokemon With You е създадена от The Pokemon Company след труса с магнитуд 9,1 от 2011 г. - най-силното земметресение в японската история. Оттогава организацията последователно подкрепя общности, засегнати от бедствия.

Освен летището, в Ното вече са изградени и други инсталации с марката "Покемон" като част от по-широките усилия за възстановяване и връщане на туристите.

Икономическата логика е ясна - привличане на вътрешни и международни туристи, които са Pokémon фенове и които биха посетили Ното даже само заради летището. Това са хора, които са склонни да плащат повече за лимитирани тематични артикули и преживявания - и то осигурявани от все повече местни производители.

От друга страна, това е и нов поглед към добре познатата концепция за "детско" летище, което намалява стреса от пътуването със самолет за най-малките. За тях и "наградата" си струва - светът на Pokémon е за всички възрасти, но със сигурност за децата изживяването е най-силно и формира спомени, които остават за цял живот и които дават мотив за нови и нови посещения.

Може би най-важното за местната икономика е, че маха клеймото "пострадала от земетресение" и изгражда нов позитивен образ. Именно затова и трансформацията на иначе малкото регионално летище продължава толкова дълго - целта е впечатлението да бъде трайно.