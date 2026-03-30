Нов премиум бизнес салон отвори врати на Терминал 2 Летище "Васил Левски" в София след инвестиция от €1 милион. Цената за достъп е в размер на €50. TAV Operation Services представи Primeclass лаундж от ново поколение, като това е първата реализация на новата визия за пътническото преживяване на компанията.

С обща вътрешна площ от 540 кв.м и панорамна тераса от 450 кв.м с гледка към пистата салонът може да приеме до 222 гости. Пространството е достъпно за хора с намалена подвижност, а на терасата е обособена зона за пушене.

Базиран на философията "The Place to Be You", Primeclass преосмисля ролята на летищния лаундж, не като зона за изчакване, а като динамична среда, която следва ритъма, настроението и нуждите на съвременния пътник.

София заема ключово място в мрежата на Primeclass, както като стратегическа дестинация, така и като първата реализация на новата визия. Като един от най-бързо развиващите се авиационни центрове в региона, столицата предоставя стабилна основа за въвеждането на този нов подход към пътническото преживяване.

С откриването на новия лаундж Primeclass представя за първи път концепцията си от ново поколение и поставя началото на трансформация, която постепенно ще бъде внедрена в глобалната мрежа на бранда.

Концепцията "Haven on Earth"

Пространството в лаунджа на летище София е проектирано като плавна, хибридна среда, в която гостите естествено могат да преминават през различни състояния - общуване, работа и почивка.

Бар и зона за отдих, специализирано кулинарно пространство, работни зони, детски кът, тиха стая за почивка и открита тераса създават заедно многопластова среда, която отразява ритъма на съвременното пътуване.

Концепцията е изградена около пет зони за различни преживявания - Live, Enjoy, Work, Relax и Play, създадени не около функции, а около реалните нужди и моменти от ежедневието на всеки човек.

Нова глава в пътническото преживяване

Главният изпълнителен директор на TAV Operation Services Од Феран комантира, че новият бизнес салон е важен момент за летищната хоспиталност в Европа.

"София има специално значение за Primeclass, не само като ключова дестинация в нашата мрежа, но и като мястото, където новата ни визия придобива реално измерение (...) С това откриване преосмисляме начина, по който се създават, преживяват и възприемат летищните пространства. Наблюдаваме ясна промяна в очакванията на пътниците: от чисто функционални среди към пространства с емоционална стойност", заяви Од Феран, главен търговски директор, TAV Airports Holding, и главен изпълнителен директор, TAV Operation Services.

"Фактът, че сме първото летище, което реализира концепцията Primeclass от ново поколение, е както признание, така и силен знак на доверие към София като бързо развиващ се европейски авиационен център. Този момент е много повече от откриването на нов лаундж - той е ясна стъпка напред в усилията ни да трансформираме пътническото преживяване и да позиционираме София като първото 5-звездно регионално летище в Европа", коментира Хесус Кабайеро, Главен изпълнителен директор, SOF Connect.

Новата концепция Primeclass е водена от ясната амбиция да създава преживявания, които едновременно отговарят на глобалните тенденции, но и са значими на местно ниво. След София, концепцията ще бъде постепенно внедрена в други Primeclass лаунджове по света, въвеждайки по-ориентирана към преживяването среда и време, прекарано на летището.

Primeclass лаунджът в София е достъпен за пътуващи с различни авиокомпании, членове на лоялни програми и индивидуални пътници, които търсят по-високо ниво на комфорт и по-смислено изживяване по време на пътуването.