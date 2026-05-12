1241 жилищни сгради с 4151 жилища в тях са били въведени в експлоатация през първото тримесечие на 2026 г, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база това показва 5,56% намаление в броя на сградите - през Q1 на 2025 г. са били 1314.

В началото на тази година най-много са влезли в експлоатация в Пловдив - 171. Следват Варна със 160 и София със 158.

Важно уточнение е, че районната администрация на Панчарево не е дала информация на НСИ за новите жилищни сгради на нейна територия и това може да измени класация. Така или иначе, факт е, че се строи активно в най-големите икономически центрове извън София.

Източник: НСИ

Ако обаче погледнем жилищата, ситуацията става различна. В столицата новите блокове очевидно са повече и/или по-големи, защото в тях има 968 жилища. В Бургас това е още по-очевидно, защото в едва 87 нови жилищни сгради има дом за цели 672 домакинства - точно колкото и във Варна, където обаче постройките са почти двойно повече.

По-назад остава и Пловдив с 516 жилища, влезли в експлоатация.

На обратния край са области като Видин (само 3 нови сгради с 4 жилища в тях), Монтана (8 сгради и 9 жилища), Разград (9 сгради и 9 жилища) - строителната активност в тези региони е минимална, а има и доста други места, където очевидно се строят предимно еднофамилни къщи и то не твърде много на брой.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2026 г. със стоманобетонна конструкция са 74,1%, с тухлена - 21,2%, с друга - 4,1%, а с панелна - 0,6%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (81,6%), следвани от жилищните кооперации (11,5%).

Нови панелки има в Ловеч, Велико Търново, Шумен, Кюстендил, Софийска област и Пазарджик.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (35,5%), следват тези с три стаи (31,5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 5,6%.

Най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 154,6 кв. м, и Стара Загора - 134,1 кв. м, а най-малка - в областите Бургас - 51,9 кв. м, и Варна - 53,1 кв. метра.