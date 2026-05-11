Британският премиер Киър Стармър обяви, че правителството ще внесе законопроект за прехвърляне на British Steel в пълна държавна собственост, съобщава Би Би Си.

Решението завърта за пореден път колелото на историята.

Държавно или не

Лейбъристите още след Втората световна правят стоманодобивната индустрия държавна, но в началото на 50-те това решение е отменено. Втората национализация идва през 1967 г., но проблемите с неефективни производства, скъпи суровини и международна конкуренция водят до куп затруднения.

Непрекъснатите стачки в Бирмингам и цялостното усещане за упадък на индустриалното сърце на Великобритания вдъхновяват и произхождащите от града метъл легенди Judas Priest да кръстят албума си от 1980 г. British Steel.

В крайна сметка компанията е приватизирана от Маргарет Тачър през 1988 г. като един от символите на консервативната революция срещу държавния капитализъм. Продажбата на British Steel plc на борсата през декември същата година е водещ акт от мащабна програма, която променя облика на британската икономика.

Излизането на борсата подтиква компанията да съкрати персонала си и да повиши производителността. В следващите години компанията се слива с нидерландския Hoogovens, после е погълната от индийския Tata Steel, а в крайна сметка попада в ръцете на китайската Jingye Group.

Как се стига до национализацията

Решението на Стармър е развръзка на криза, тлееща от над година. През април 2024 г. правителството вече се намеси принудително, за да спре Jingye от гасенето на доменните пещи в завода в Скънторп. Китайската компания твърдеше, че обектът губи по 700 000 лири на ден и е финансово неустойчив.

Оттогава насам британската хазна харчи около 1 милион лири дневно, за да поддържа производството. Националната одиторска служба разкри, че само до март тази година режимът на държавен надзор е струвал около 377 млн. лири - сума, която може да надхвърли 1,5 млрд. лири до 2028 г., ако политиката не се промени.

Стармър заяви, че преговорите с Jingye за търговска продажба са претърпели неуспех и че "публичната собственост е в обществен интерес". Пълното национализиране ще мине през тест за обществен интерес, който ще отчита фактори като национална сигурност и поддържане на критична инфраструктура.

Какъв е залогът

Заводът в Скънторп е последният в Обединеното кралство, произвеждащ стомана директно от железна руда и незаменим за мащабни строителни и железопътни проекти. Ако доменните пещи бяха изгасени, тяхното повторно пускане щеше да е изключително трудно и скъпо, като най-вероятно страната щеше да изгуби тази производствена способност напълно.

Браншовата организация UK Steel приветства решението като "жизненоважна сигурност" за 2700 работници и клиентите на компанията, но предупреди, че национализацията не е самоцел - тя трябва да бъде "начало на ясен и надежден дългосрочен план" с конкретна инвестиционна стратегия.

Синдикатите Community, Unite и GMB обявиха пълна подкрепа.

Точната цена на национализацията не е обявена. Предстои независима оценка на бизнеса, която ще определи дали и какво обезщетение се дължи на Jingye.