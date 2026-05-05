След скока в понеделник, цените на петрола се понижиха в ранната търговия във вторник, съобщава CNBC. На този фон търговците продължават да оценяват риска от прекъсване на доставките, породено от напрежение между Съединените щати и Иран, пише CNBC. Междувременно акциите в Азия се понижиха.

Фючърсите на сорта Brent за доставка през юли се понижиха с 0,6% до 113,77 долара за барел във вторник, докато фючърсите на американския лек суров петрол (WTI) загубиха 1,35% до 105,06 долара за барел. Вчера двата сорта приключиха съответно с ръст от 6 и 4%.

Крехкото примирие между САЩ и Иран изглеждаше напът да се разпадне в понеделник, след като Обединените арабски емирства бяха ударени от ирански дронове и ракети, докато Вашингтон заяви, че е потопил ирански плавателни съдове в Ормузкия проток.

В интервю за Fox News президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Иран ще бъде "заличен от лицето на Земята", ако атакува американски кораби, които охраняват търговския трафик през протока.

Източник: iStock

Глобалните петролни запаси все още не са достигнали критично ниски нива, но темпът на изчерпване и неравномерното им разпределение по региони пораждат опасения за локални недостизи, пишат анализаторите от Goldman Sachs.

Според тях леснодостъпните резерви от рафинирани продукти се изчерпват бързо, особено при нефтохимични суровини като нафта и втечнен петролен газ (LPG), както и при самолетното гориво.

Общите глобални запаси от петрол, включително суров и рафинирани продукти, съхранявани както на сушата, така и в морето, в момента се оценяват на около 101 дни от търсенето и могат да спаднат до 98 дни до края на месец май.