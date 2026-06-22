На специално събитие в музея на имерсивното изкуство Videnie в София, бяха представени премиум сериите BRAVIA 9 II и BRAVIA 7 II, както и саундбарът BRAVIA Theatre Trio. Новото поколение BRAVIA демонстрира най-актуалните постижения на Sony при възпроизвеждането на цветовете, осигурявайки по-чиста, по-прецизна и по-реалистична картина, която завладява зрителите от първия момент. True RGB представлява значимо достижение в развитието на компанията.

Философия на съвършенство

"В Sony винаги сме вярвали, че телевизорът е много повече от устройство в дома. Той е прозорец към историите, които ни вдъхновяват, към емоциите, които споделяме, и към моментите, които остават с нас дълго след като екранът изгасне. Но True RGB е нещо повече от технологично постижение. Тя е отражение на философията на Sony - внимание към всеки детайл, безкомпромисно качество и постоянен стремеж към съвършенство" - сподели Ина Парева, Мениджър Балкани.

Иновативна технология

BRAVIA 9 II и BRAVIA 7 II с True RGB LED технология се задвижват от RGB Backlight Master Drive Pro, който прецизно контролира независимо управляваните червени, зелени и сини светодиоди. Това позволява тези модели да постигнат най-големия цветови обем в историята на телевизорите на Sony. Новоразработено уникално покритие на екрана без отблясъци и с ниско отражение осигурява богати, дълбоки черни тонове дори в светла домашна среда.

Богат избор от размери

Флагманът BRAVIA 9 II предлага впечатляваща 115-инчова версия за кинематографично гледане в голям формат, докато BRAVIA 7 II се предлага с размери на екрана от 50 до 98 инча, като и двата модела запазват лесния монтаж и интеграция. Дизайнът на тези модели е хармоничен с елегантна рамка и прозрачна централна стойка.

Източник: Sony България

Завладяващ звук

Заедно с новите телевизори Sony представи и BRAVIA Theatre Trio - премиум безжична саундбар система, създадена да допълни големия екран с по-пространствен и по-чист звук и разработена, за да внесе автентично кино изживяване в дома. Системата включва три говорителя - ляв, десен и централен, които осигуряват широка звукова сцена и ясно възпроизвеждане на диалога.

Технологията на Sony 360 Spatial Sound Mapping - 360SSM - генерира до 24 виртуални високоговорителя, за да създаде широко, кинематографично звуково поле, което обгръща слушателите от всяка страна. BRAVIA Theatre Trio може да бъде разширена и с допълнителни субуфери и задни говорители за още по-богат звук.

Десетилетия експертиза

В основата на True RGB технологията стои стремежът на компанията да предостави възможно най-доброто изживяване и да пресъздаде съдържанието на екрана така, както неговите създатели са го замислили. Тя е резултат на близо две десетилетия изследвания, разработки и усъвършенстване.

Специално за събитието, да представи вдъхновяващите предимства на новата технология дойде Тибор Сас (Regional Training Manager), според когото: "True RGB на Sony внася най-впечатляващите и реалистични цветове във вашия дом и прави изживяването дори по-добро от това в киното".

Източник: Sony България

Золтан Кепе (Consumer Engagement and Offline Marketing Manager) - сподели Kando философията на компанията, чиято основна цел е да изпълва света с емоция чрез силата на креативността и технологиите.

През годините Sony е изградила репутацията си като компания, която не просто следва технологиите, а ги развива. Доказателство за това са и новите модели BRAVIA 9 II, BRAVIA 7 II и BRAVIA Theatre Trio.