Гърция подготвя официалното откриване на автомагистрала завършената автомагистрала A3 - проект, който символизира прехода на страната от годините на дълбоката криза към фазата на възстановяване, пише OT.gr.

На 24 юли се предвижда движението да бъде отворено и по последните 46 км от общо 182,1 км, а ден по-рано, на 23 юли, ще се проведат официалните тържества по повод пълното пускане на трасето "Север - Юг" в експлоатация.

Път, който свързва три пристанища

Магистралата, наричана още Автомагистрала на Централна Гърция или E65 (тъй като е част от европейския път с това название - б.р.), ще свърже пристанището на Игуменица - основната гръцка порта към Централна и Западна Европа, с пристанището на Волос, като по този начин се улесняват международните пътнически и товарни превози.

Освен това цялостният път от пристанището на Пирея към Западните Балкани ще се съкрати с около два часа, отбелязва OT.gr. Именно тази роля на връзка между три ключови пристанища - Пирея, Игуменица и Волос, превръща Е65 в проект със стратегическо значение не само за вътрешния транспорт, но и за позицията на Гърция в европейските транспортни коридори TEN-T.

Новата инфраструктура ще съкрати съществено и пътуванията между отделните региони, като подпомага гигантската магистрала A2 (670 км от източната до западната граница на страната) и A1 (Атина - Солун).

Общият бюджет на проекта е близо 1,4 милиарда евро. Съоръжението включва 16 пътни възела, пет двойни тунела (сред които тунел "Отрис" с дължина близо 3 км), 31 моста над 50 метра, 114 надлеза и подлеза, осем двустранни зони за отдих, девет пунктa за пътни такси и четири центъра за обслужване на пътници.

слага край на изолацията на цели региони и заменя едни от най-опасните участъци от второстепенната пътна мрежа със съвременна затворена автомагистрала.

За областите Западна Македония, Тесалия, Епир и Централна Гърция това означава пряк тласък за търговията, туризма и селскостопанското производство - и окончателен завършек на един от най-дългите и трудни пътища в историята на гръцката инфраструктура.

История на страданието

Проектът е тясно преплетен с гръцката финансова криза. Строителните дейности на практика спират през 2010 г., а възобновяването на работата през 2013 г. изисква години преговори с банките, Европейската комисия и държавата.

В първоначалния консорциум от 2007 г. участват и чуждестранни строителни гиганти като испанската Ferrovial и ACS Group, но те се оттеглят при избухването на кризата, изплашени от високия риск в страната, разказва OT.gr.

От този момент нататък гръцката TERNA, част от групата GEK TERNA, поема сама тежестта на строителството - включително на "сляп" участък, който тогава не се свързва с никоя друга голяма магистрала. Компанията завършва средния участък точно в най-мрачния период на гръцката икономика - 2015 г., когато са наложени капиталови ограничения.

Въпреки замразеното банково финансиране, TERNA използва собствени средства, за да не спре строежите, поддържайки заетост на стотици работници в Тесалия.

Успешното пускане в експлоатация на участъка Ксиниада-Трикала през декември 2017 г. се превръща в своеобразен "пропуск" пред Европейската комисия, която впоследствие одобрява финансиране за южния (2018 г.) и северния участък (2021 г.).