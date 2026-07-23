Гръцкото правителство одобри една от най-мащабните си програми за превъоръжаване през последните десетилетия - проект на стойност между 4,3 и над 5 млрд. евро, в чийто център стои системата за противовъздушна отбрана "Щита на Ахил".

Решението беше взето на заседание на Правителствения съвет за национална сигурност (КИСЕА) под председателството на премиера Кириакос Мицотакис, в разгара на нарастващо напрежение в Източното Средиземноморие и на фона на конфликтите в Украйна и Близкия изток.

Според изданието Insider, в началото на заседанието външният министър Георгиос Герапетритис е информирал кабинета за последните международни развития, с акцент върху Иран и Близкия изток - контекст, който пряко тежи върху решението на Атина да ускори модернизацията на своята противовъздушна отбрана.

"Щита на Ахил" - ядрото на новата архитектура

Централен елемент от пакета е "Щита на Ахил" - ешелонирана система за противовъздушна, противоракетна и антидрон отбрана, чиято цена сама по себе си е между 3 млрд. и 3,5 млрд. евро.

Системата ще замени остарелите американски комплекси Hawk, както и съветските "Оса-АК", "Тор М1" и базираните в Крит С-300, които не са интегрирани в системите на НАТО. Своеобразният гръцки ПВО "купол" ще работи съвместно със съществуващите батареи Patriot, новите фрегати FDI и изтребителите F-35.

Израелската индустрия е в основата на проекта. Israel Aerospace Industries (IAI) ще достави системата Barak MX - с ракети с обсег от 35 до 150 км, която формира гръбнака на архитектурата. Rafael Advanced Defense Systems ще осигури комплексите Spyder (за близък и среден обсег) и "Прашката на Давид" - за прехващане на балистични ракети на голяма дистанция.

Радарното покритие ще идва от дъщерната на IAI - ELTA Systems, чието семейство радари ELM-2084 може да проследява едновременно над 1200 цели в радиус от 475 км, пише "То Вима".

Официалното подписване на споразумението се очаква в началото на август в Атина, с пристигане на делегации от израелските организации SIBAT и MAFAT.

Гръцка индустрия и още десет програми

Атина обвърза сделката с изискване местното индустриално участие да надхвърли 25%, а по думите на военни източници, цитирани от "То Вима", този дял може да нарасне значително през следващите 3-4 години чрез допълнителни споразумения.

Сред фирмите, посочвани като бъдещи партньори, са Intracom Defense (гръцкото рамо на IAI), ΕΑΣ, ΕΑΒ, Metlen, Miltech, Scytalys, Akmon, корабостроителницата в Саламина, ГЕК ТЕРНА и групата на Сингелидис - представител на IVECO за транспортните машини.

Освен противовъздушния купол, КИСЕА одобри и единадесет допълнителни програми, обявени от министъра на отбраната Никос Дендиас: системи за не-кинетично неутрализиране на безпилотни плавателни съдове, безпилотни системи HERON 1, малки сателити, десет допълнителни разузнавателни дрона V-BAT, нощни оптически прибори, три транспортни самолета C-390 Millennium на Embraer (доставени чрез междудържавно споразумение с Португалия, с първа доставка през 2027 г.), десет подводни апарата за специални операции (осем от които ще бъдат произведени в Скараманга, а два - във Великобритания), модернизация на противолодъчните способности на фрегатите MEKO, ракети Hellfire за ударните хеликоптери Apache, както и магистърски програми в САЩ за подготовка на офицери в областта на автономните системи и изкуствения интелект.

По думите на Дендиас е одобрена "голяма част" от т.нар. "Дневен ред 2030", но втората фаза на новата структура на въоръжените сили, както и дългосрочната програма за периода 2027-2037 г., ще бъдат представени през септември.

По-широк геополитически контекст

Решението идва на фона на трайно напрежение с активно въоръжаващата се Турция в Егейско море, нестабилността около Иран и Близкия изток, както и поуките от войната в Украйна - където дронове, "рояци" от безпилотни средства и прецизни удари промениха представата за съвременната война.

Гърция залага на задълбочено партньорство с Израел - държава с доказан боен опит с подобни системи, за да изгради ешелониран отбранителен купол, способен едновременно да се справя с балистични ракети, крилати ракети, изтребители, дронове и т.н.