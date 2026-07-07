Франция за пръв път от години показва готовност да преговаря с Турция за продажба на системата за противовъздушна отбрана SAMP/T, съобщи по-рано тази седмица "Ройтерс", позовавайки се на свои източници.

Обратът последва разговори между президента Еманюел Макрон и италианския премиер Джорджа Мелони на среща на 25 юни, дни преди срещата на НАТО в Турция днес. Париж и Рим заедно разработиха SAMP/T и без общо съгласие сделка не може да има.

Придобиването на модерен далекобоен зенитно-ракетен комплекс е ключово за отбранителните способности на южната ни съседка и освен това може да разреши много сложния от политическа гледна точка въпрос с руските С-400, които хем създават проблеми на Анкара, хем осигуряват способности, които в момента са трудно заменими.

Френското президентство отказа да потвърди информацията, позовавайки се на неуточнени "сериозни неточности".

Какво представлява SAMP-T

Системата, позната и като Mamba, се произвежда от френско-италианския консорциум Eurosam - MBDA France, MBDA Italy и Thales. Тя може да следи десетки цели едновременно, да прехваща множество заплахи над 120 километра разстояние и е единствената европейска система, претендираща за способност да сваля балистични ракети.

Смятана е за най-близкия европейски еквивалент на американския Patriot (именно такава е и целта в началото на разработката през 1990 г.), но анализаторите остават разделени заради недостатъчния ѝ боен опит. Досега е изнасяна единствено за Сингапур, макар да е предоставяна и на Украйна, а Франция я разположи тази година в помощ на ОАЕ срещу ирански ракетни удари.

Що се отнася до конфликта в Донбас, две или три системи SAMP/T бяха дарени на украинските сили и след някои първоначални софтуерни проблеми се твърди, че са постигнали по-висока ефективност при прехващането на балистичните ракети "Искандер" в сравнение с Patriot.

Дълга история на политически блокади

Турция, Франция и Италия всъщност имаха обща програма за далекобойна ПВО система през 2017-2018 г., но проектът пропадна заради влошени турско-френски отношения около Сирия, Либия и споровете в Източното Средиземноморие с Гърция и Кипър.

Турски служители дълго сочеха Франция като основната политическа пречка, докато Италия винаги е подкрепяла споделянето на технологията. Процесът е напълно блокиран от 2020 г. заради средиземноморското напрежение и санкциите на ЕС.

Смята се, че сега затоплянето на отношенията в отбранителната сфера се е ускорило от телефонен разговор между Мелони и турския президент Реджеп Тайип Ердоган на 3 юли, а италианска SAMP/T система вече бе изпратена в Турция в средата на юни по линия на НАТО.

Ердоган и Макрон предстои да се срещнат отделно по време на срещата на Алианса. Според запознати, обсъжданата сделка вероятно ще касае новото поколение на системата (SAMP/T NG), което тепърва постъпва във френската и италианската армия.

Според анализатори обаче придобиването ще е съпроводено с тежки и продължителни преговори, като Париж вероятно ще трябва да успокои и опасенията на Гърция и Кипър, с които има споразумения в сферата на отбраната.

Сянката на С-400

Зад цялата дипломация стои неудобното наследство на руската система С-400, доставена през 2019 г. НАТО и Вашингтон отдавна предупреждават, че радарите ѝ могат да изградят профил на самолетите на Алианса, включително F-35, с риск данните да стигнат до Москва.

Именно това изхвърли Турция от програмата F-35 и доведе до санкции. Анкара така и не активира системите - според материал на Forbes от есента на 2025 г. те "събират прах" и отсъстват демонстративно от новата турска мрежа "Стоманен купол".

През декември 2025 г. Bloomberg съобщи, че Ердоган е помолил Владимир Путин да прибере ракетите обратно - жест, тълкуван като опит за спечелване на американско благоволение. Договорът за двете батареи и над 120 ракети 48N6 беше на стойност около 2,5 млрд. долара, но остава неясно дали Русия е склонна да ги изкупи обратно.

Отказът от С-400 би отворил вратата за завръщане в програмата F-35 - Турция някога искаше 100 самолета. Сега обаче даже и да придобие възможност да ги купи, южната ни съседка вероятно ще вземе не повече от 40 - тя инвестира много в собствения изтребител пето поколение KAAN.

Подобна е и ситуацията при зенитно-ракетните комплекси. Успоредно с преговорите за SAMP/T, Турция разработи и собствения Siper, който е много близък по характеристики - голям радиус на действие, мощен модерен радар, способност за засичане и поразяване на балистични ракети. Най-малко 5 батареи от него вече са на бойно дежурство.