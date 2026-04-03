Швейцария обмисля да се откаже от поръчката си за системи за противовъздушна отбрана Patriot, след като доставките от САЩ търпят сериозни закъснения без ясен краен срок.

Министърът на отбраната Мартин Пфистер обяви публично по-рано тази седмица, че анулирането на договора е сред разглежданите опции, и потвърди, че страната продължава да задържа плащанията до получаване на обвързващ график от Вашингтон.

"Все още приемаме, че ще получим системите, но не знаем кога. В момента преговаряме за всички възможни опции с американската страна, включително пълно прекратяване на договора", каза Пфистер пред журналисти, добавяйки, че условията за евентуална отмяна на поръчката все още не са изяснени.

Швейцария е поръчала пет системи Patriot през 2022 г., като доставките са трябвало да започнат тази година и да приключат до 2028 г. През юли миналата година Вашингтон е уведомил Берн, че преразпределя приоритетите в доставките в полза на Украйна.

Според местни медии закъснението може да достигне пет години — прозорец, който сам по себе си е под въпрос предвид нарасналото търсене на системата след избухването на конфликта между САЩ, Израел и Иран. В началото на тази седмица Полша е отхвърлила неофициална американска молба да изпрати свои Patriot системи в Близкия изток.

Швейцарското министерство на отбраната е спряло плащанията за Patriot още през есента на 2025 г., но скандалът се задълбочи допълнително след като стана ясно, че Вашингтон е използвал швейцарски средства, предназначени за закупуването на изтребители F-35A, за финансиране на производството на Patriot.

Берн предупреди, че ако ликвидността на съвместния фонд за американски военни продажби падне под критично ниво, под заплаха ще се окаже не само поръчката за Patriot, но и целият швейцарски портфейл по програмата за чуждестранни военни продажби с Вашингтон.

За да защити доставката на F-35A, Швейцария е изтеглила напред плащане по тази поръчка към края на март 2026 г. Контекстът е усложнен и от нарастващата цена: по последни оценки стойността на поръчката за Patriot може да нарасне с 50%, достигайки 3 милиарда швейцарски франка.

Освен това през март страната вече е намалила поръчката за F-35 с шест самолета — до 30 машини, след спор с американска страна за увеличени цени.

Залогът е висок. Отказът от F-35 би оставил Швейцария без гаранции за сигурност на въздушното пространство от 2032 г. насетне, когато изтребителите F/A-18 трябва да бъдат изведени от употреба.

Препоръка по цялата преписка ще бъде внесена пред правителството до края на юни 2026 г.