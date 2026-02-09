Канада започна да доставя ракети на Украйна за укрепване на противовъздушната ѝ отбрана, обяви украинският министър на отбраната Михайло Федоров в социалната мрежа X.

Доставката идва в критичен момент, когато Украйна се бори с тежък дефицит на средства за ПВО след месеци безмилостни руски атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура.

Пратката изпълнява обещание, дадено от канадския министър на отбраната Дейвид Макгинти през декември 2025 година, когато Канада обяви, че ще дарява излишно военно оборудване, включително ракети AIM-7 и AIM-9 с двигатели и спомагателно оборудване.

Те могат да се използват от зенитно-ракетния комплекс NASAMS.

Макар Федоров да не разкри точното количество доставени ракети, той съобщи, че е провел разговори с Макгинти относно съвместно производство на дронове, военно обучение и обмен на експертиза.

Разговорите надграждат съществуващото канадско-украинско сътрудничество в отбраната, включително споразумение за съвместно производство, подписано през август 2025 година, фокусирано върху дронове и системи против безпилотници.

Канада се превърна в ключов доставчик на противовъздушни способности за Украйна с военна помощ от 6,5 млрд. долара от началото на конфликта, а тази доставка идва в много тежък момент.

Юрий Игнат, ръководител на комуникационния отдел на украинските военновъздушни сили, разкри наскоро, че някои системи NASAMS са работили само с по две ракети вместо стандартните шест поради дефицит. "Имаше моменти на сериозен недостиг на тези ракети. Понякога нашите зенитно-ракетни системи просто нямат време да презаредят по време на масирани атаки", каза Игнат.

Президентът Володимир Зеленски разкри през януари, че няколко украински противовъздушни системи са останали изцяло без ракети до пристигането на пратка на 16 януари.

На този фон само в нощта срещу петък Русия изпрати 328 ударни дрона и седем ракети срещу Украйна. Въпреки че украинската противовъздушна отбрана унищожи 297 дрона, 22 поразиха 14 локации в страната, убивайки двама цивилни в Запорожка област.

След атаката Зеленски публично критикува работата на военновъздушните сили в някои региони като "незадоволителна" и поиска незабавни подобрения в прехващането на дроновете "Шахед".

Когато няма ракети, има инженерна мисъл и ентусиазъм. Цивилни доброволци модифицираха стар съветски транспортен самолет Ан-28, като му монтираха многоцевна картечница M134. С нея до момента екипажът на машината е свалил близо 150 дрона.

