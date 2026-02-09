Канада започна да доставя ракети на Украйна за укрепване на противовъздушната ѝ отбрана, обяви украинският министър на отбраната Михайло Федоров в социалната мрежа X.
Доставката идва в критичен момент, когато Украйна се бори с тежък дефицит на средства за ПВО след месеци безмилостни руски атаки срещу енергийната ѝ инфраструктура.
Пратката изпълнява обещание, дадено от канадския министър на отбраната Дейвид Макгинти през декември 2025 година, когато Канада обяви, че ще дарява излишно военно оборудване, включително ракети AIM-7 и AIM-9 с двигатели и спомагателно оборудване.
Какво представлява "куполът", който ще пази Украйна от дронове
Един от най-добрите командири на дрон отрядите в страната ще отговаря за нейната противовъздушна отбрана
Те могат да се използват от зенитно-ракетния комплекс NASAMS.
Макар Федоров да не разкри точното количество доставени ракети, той съобщи, че е провел разговори с Макгинти относно съвместно производство на дронове, военно обучение и обмен на експертиза.
Разговорите надграждат съществуващото канадско-украинско сътрудничество в отбраната, включително споразумение за съвместно производство, подписано през август 2025 година, фокусирано върху дронове и системи против безпилотници.
Канада се превърна в ключов доставчик на противовъздушни способности за Украйна с военна помощ от 6,5 млрд. долара от началото на конфликта, а тази доставка идва в много тежък момент.
Юрий Игнат, ръководител на комуникационния отдел на украинските военновъздушни сили, разкри наскоро, че някои системи NASAMS са работили само с по две ракети вместо стандартните шест поради дефицит. "Имаше моменти на сериозен недостиг на тези ракети. Понякога нашите зенитно-ракетни системи просто нямат време да презаредят по време на масирани атаки", каза Игнат.
Програмата ERAM: Нови евтини американски крилати ракети за Украйна
"Ръждивият кинжал" показва, че и САЩ вече могат да правят нови бойни системи бързо и достъпно
Президентът Володимир Зеленски разкри през януари, че няколко украински противовъздушни системи са останали изцяло без ракети до пристигането на пратка на 16 януари.
На този фон само в нощта срещу петък Русия изпрати 328 ударни дрона и седем ракети срещу Украйна. Въпреки че украинската противовъздушна отбрана унищожи 297 дрона, 22 поразиха 14 локации в страната, убивайки двама цивилни в Запорожка област.
След атаката Зеленски публично критикува работата на военновъздушните сили в някои региони като "незадоволителна" и поиска незабавни подобрения в прехващането на дроновете "Шахед".
Когато няма ракети, има инженерна мисъл и ентусиазъм. Цивилни доброволци модифицираха стар съветски транспортен самолет Ан-28, като му монтираха многоцевна картечница M134. С нея до момента екипажът на машината е свалил близо 150 дрона.
В отговор на нарастващата заплаха от дронове, Украйна разработва нестандартни решения, включително използването на модифициран съветски самолет Antonov An-28 от цивилни доброволци. Екипажът е свалил близо 150 дрона, използвайки картечница M134 Minigun. От началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 година Канада е предоставила над 6,5 милиарда долара военна помощ на Украйна.