Индийското правителство обмисля закупуването на пет допълнителни руски системи за противовъздушна отбрана (ПВО) С-400 "Триумф". Това съобщи вестник Hindustan Times, позовавайки се на източници от сферата на отбраната. Според информация на изданието, през тази седмица ще има среща на представители на индийското Министерство на отбраната и техни руски колеги, за да обсъдят съвместно производство или директна покупка на зенитни ракетни комплекси С-400 с цел укрепване на отбранителните способности на Индия.

Според съобщения, на Индия са необходими още пет такива системи, за да бъде защитена от всякакви атаки по цялата си над 7000-километрова брегова линия и за да няма пропуски в системата си за противовъздушна отбрана в района на Северното командване.

Очаква се междуправителственото споразумение за ПВО да бъде одобрено преди визитата на руския президент Владимир Путин в Индия в началото на декември, за годишната руско-индийска среща "на върха".

През 2018 г. Индия подписа споразумение за закупуване на пет дивизионен зенитно-ракетен комплекс С-400 на обща стойност 5,43 милиарда долара. Първата получена от Русия ракетна система "Триумф", беше разположена в щата Пенджаб на границата с Пакистан.

След терористичната атака на 22 април в туристическия град Пахалгам на 7 май, Индия нанесе удари по цели, свързани с терористи в Пакистан.

В операцията беше включена военна техника руско производство, която е на въоръжение в индийската армия.

Впоследствие индийският премиер Нарендра Моди коментира, че индийската система за противовъздушна отбрана, подсилена от руската системата за противовъздушна отбрана С-400, е била решаващият фактор във военната операция.