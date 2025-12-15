Японската компания Sumitomo Corp. планира да инвестира 200 милиарда йени (1,3 милиарда долара) в няколко проекта в сферата на възобновяемите енергийни източници Индия, съобщава вестник Nikkei.

Посочената сума е почти двойно по-голяма от първоначално планираната за тези инвестиции сума в най-многолюдната държава в света.

Средствата ще бъдат използвани в рамките на съвместно предприятие между японската търговска къща и индийската AMPIN Energy Transition. Ще бъдат разработвани проекти с общ капацитет от 2 GW, които се планира да се реализират до края на фискалната година, приключваща през март 2028 г., т.е. за около три години.

Въпросните проекти в сферата на ВЕИ ще включват слънчеви и вятърни електроцентрали.

Индия смята да ускори реализирането на проекти за възобновяема енергия, за да постигне целта си за нулеви нетни въглеродни емисии до 2070 година. Понастоящем около 75% от електроенергията в страната се генерира от изкопаеми горива.