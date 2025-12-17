Вълна от песимистични прогнози завладя криптовалутните пазари, докато Биткойн се търгува около $86 000 - спад от над 30% спрямо октомврийския ценови рекорд. Водещи пазарни анализатори предупреждават за потенциални корекции, вариращи от умерени до драстични сривове.

Ветеранът трейдър Питър Брандт издаде едно от най-тревожните предупреждения на 14 декември, заявявайки че параболичната структура на растеж на Биткойн е нарушена. Исторически подобни нарушения са водили до спадове над 80%.

Корекция от 80% от пиковите $126 000, достигнати на 6 октомври, би поставила криптовалутата около $25 000.

Глобалният макроикономически анализатор Люк Гроумън, известен с дългогодишната си оптимистична позиция към Биткойн като защита срещу обезценяването на фиатните валути, промени становището си към песимистична краткосрочна прогноза.

Той предвижда спад до $40 000 до 2026 г., като посочва неуспеха на Биткойн да достигне нови върхове спрямо златото, пробиви на ключови подвижни средни стойности и нарастващи опасения относно квантовите изчисления и потенциала им да компрометират механизмите зад криптовалутата.

Техническият анализатор Али Мартинес идентифицира $86 000 като критично ниво на подкрепа, предупреждавайки че пробив под него може да доведе до по-дълбока корекция към $70 000.

Най-екстремната прогноза идва от Майк МакГлоун от Bloomberg Intelligence, който прогнозира колапс от 88% до $10 000 до 2026 г., описвайки текущата среда като "пост-инфлационна дефлация".

Тези мрачни предвиждания идват на фона на очаквано повишаване на лихвените проценти от Банката на Япония на 19 декември, като пазарите оценяват вероятността на 98%. Исторически моделите показват, че Биткойн е спадал с 20-30% след предишни повишения от японската централна банка.

Британският банков гигант Barclays допълни песимизма с прогноза, че 2026 г. може да бъде "слаба година" за криптовалутите без значителни катализатори. Обемите на спот търговията са се сринали с 66% от пика си през януари 2025 г., падайки от над $500 милиарда до около $250 милиарда в средата на декември. Банката намали целевата цена за акциите на Coinbase от $357 на $291, като посочи свиващите се обеми и нарастващите оперативни разходи.

Допълнителен проблем представлява 8% спад в мрежовата хешрейт мощност на Биткойн добива поради спирането на голям процент от "копачите" в китайския регион Синдзян.

Около 400 000 машини са изключени, защото в момента Биткойн струва около и под 90 000 долара, а добивът му е на загуба, ако отчитаме и амортизацията на хардуера.

В отговор водещи минни компании като Core Scientific, IREN, Marathon Digital и Riot Platforms обявиха планове за преориентиране на капацитета към AI и високопроизводителни изчисления, търсейки по-стабилен паричен поток в негостоприемната пазарна среда.