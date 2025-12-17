Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Вашингтон може да наложи такси и ограничения на европейските доставчици на услуги в отговор на това, което тя определи като "дискриминационни действия" срещу американските компании, съобщи Reuters.

В публикация в социалната мрежа "Х" Службата на търговския представител на САЩ обвини Европейския съюз и някои от неговите държави членки в "дискриминационни и тормозещи съдебни дела, данъци, глоби и директиви срещу американските доставчици на услуги", като същевременно твърди, че компании от ЕС, "действат свободно" в САЩ.

"Ако ЕС и държавите му продължат чрез дискриминационни средства да ограничават и възпират конкурентоспособността на американските доставчици на услуги, САЩ няма да имат друг избор, освен да започнат да използват всеки инструмент, с който разполагат, за да противодействат на тези неразумни мерки", пише Службата.

От там допълват, че законодателството на САЩ позволява оценката на такси или ограничения върху чуждестранни услуги "наред с други действия".

Предупреждението идва в момент, когато Европа засилва натиска срещу големите технологични компании, като регулаторните органи наложиха глоба от 120 милиона евро на социалната медийна платформа "Х" на Илон Мъск по-рано, едва месеци след като санкционираха "Google" с неочаквано висока глоба от 2,95 милиарда евро.

Правителството на САЩ разкритикува цифровото законодателство на ЕС, свързвайки намаляването на американските мита за внос на стомана с по-слабите цифрови правила на ЕС и нареждайки на свои дипломати да започнат лобистка кампания срещу въпросните разпоредби.

Брюксел стартира антитръстово разследване срещу Google заради спам политиката на компанията

Брюксел стартира антитръстово разследване срещу Google заради спам политиката на компанията

Технологичнитя гигант е подложен на риск от поредна голяма глоба

Европейската комисия отхвърли обвиненията, заявявайки, че нейните правила "се прилагат еднакво и справедливо за всички компании, опериращи в ЕС".

Говорителят на Комисията Томас Рение заяви, че разпоредбите целят "безопасни, справедливи и равнопоставени условия в ЕС, в съответствие с очакванията на нашите граждани", и подчерта, че прилагането се извършва "без дискриминация".

Рение добави, че ЕС "изпълнява ангажиментите си и остава ангажиран с Вашингтон по търговските въпроси.

Компанията зад Google с един ход може да открадне пазар за милиарди от Nvidia - ето как

Компанията зад Google с един ход може да открадне пазар за милиарди от Nvidia - ето как

TPU са по-евтини от графичните карти, а Gemini 3 моделът показва, че крайният резултат може да е много добър