Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева заяви, че продължителните военни действия в Близкия изток биха могли да засегнат пазарите и икономиките, като същевременно създадат неочаквани предизвикателства, които изискват от политиците да се подготвят за "нова нормалност".

"Ако новият конфликт се окаже продължителен, той има ясен и очевиден потенциал да повлияе на пазарните настроения, икономическия растеж и инфлацията, поставяйки нови изисквания към политиците", каза Георгиева на симпозиум в Токио, пише Bloomberg.

Тя добави, че нови шокове могат да възникнат дори след края на конфликта, което подчертава перспективата за продължаваща несигурност в световен мащаб. "В тази нова глобална среда помислете за немислимото и се подгответе за него", посочи Кристалина Георгиева.

Коментарът на Георгиева идва, след като цената на петрол скочи за кратко до 120 щатски долара за барел в началото на търговията днес, на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток и нарастващия натиск върху маршрутите за доставка на петрол и глобалната енергийна инфраструктура.

Същевременно Обединените арабски емирства и Кувейт се присъединиха към Ирак вчера в намаляването на добива на петрол, тъй като хранилищата им бързо се запълват поради ефективното затваряне на Ормузкия проток.

Ръководителят на МВФ посочи, че корабният търговски трафик през Ормузкия пролив е спаднал с 90%. Там преминават около една пета от световните доставки на петрол и търговия с втечнен природен газ (LNG), включително около половината от вноса на петрол в Азия и една четвърт от вноса на LNG, допълни шефът на МВФ. За Япония този трафик представлява близо 60% от доставките й на петрол и 11% от доставките на LNG, добави Георгиева. Кристалина Георгиева обаче очерта някои от икономическите щети, които могат да възникнат от кризата в Близкия изток.

По думите й, 10% увеличение на цените на енергоносителите, което продължава една година, би довело до повишаване на световната инфлация с 40 базисни пункта (с 0,4%) и би забавило икономическия растеж.

В Япония, която разчита на Близкия Изток за около 90% от вноса си на петрол, скокът на цените на суровия петрол, съчетан със слабата йена, повишава риска от стагфлация. Шокът може да накара правителството да увеличи фискалните разходи, като същевременно усложни усилията на централната банка за нормализиране на паричната политика.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира скока на цените на петрола с публикация късно снощи в своята социална медийна платформа Truth Social, заявявайки, че "краткосрочните движения на цените на енергоносителите са много малка цена за плащане" от САЩ и света. По думите му, тези цени ще паднат бързо, "когато унищожението на иранската ядрена заплаха приключи".