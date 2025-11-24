Изкуственият интелект може да осигури почти 1% допълнителен глобален икономически растеж. Това обяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка, предават световните агенции. Междувременно експертните оценки показват, че световната икономика се справя сравнително добре, въпреки геополитическите кризи.

Снимка 741904

Източник: EPA/БГНЕС

"Световната икономика се справя по-добре, отколкото се опасявахме, но по-зле, отколкото ни е необходимо. Глобалната икономика показа устойчивост на много шокове, търговско напрежение и повишена несигурност. Ситуацията обаче все още е по-лоша, отколкото би трябвало да бъде", посочва Георгиева.

Кристалина Георгиева подчертава, че растежът е упорито нисък и е под нивата преди коронавирусната пандемия, а дългът е изключително висок и той "задушава много страни, особено по-бедните".

"Геополитическото напрежение, климатичните събития и технологичните и демографските трансформации са сред факторите, които допринасят за по-високата несигурност."

Ръководителят на МВФ допълва, че именно развитието на AI може да помогне за обръщане на тенденцията на бавен растеж на производителността. 

МВФ разкри колко работни места може да отнеме изкуственият интелект

МВФ разкри колко работни места може да отнеме изкуственият интелект

"Това е цунами, което удря пазара на труда и за което не съм сигурна, че сме подготвени", коментира Кристалина Георгиева