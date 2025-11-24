Изкуственият интелект може да осигури почти 1% допълнителен глобален икономически растеж. Това обяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка, предават световните агенции. Междувременно експертните оценки показват, че световната икономика се справя сравнително добре, въпреки геополитическите кризи.

Източник: EPA/БГНЕС

"Световната икономика се справя по-добре, отколкото се опасявахме, но по-зле, отколкото ни е необходимо. Глобалната икономика показа устойчивост на много шокове, търговско напрежение и повишена несигурност. Ситуацията обаче все още е по-лоша, отколкото би трябвало да бъде", посочва Георгиева.

Кристалина Георгиева подчертава, че растежът е упорито нисък и е под нивата преди коронавирусната пандемия, а дългът е изключително висок и той "задушава много страни, особено по-бедните".

"Геополитическото напрежение, климатичните събития и технологичните и демографските трансформации са сред факторите, които допринасят за по-високата несигурност."

Ръководителят на МВФ допълва, че именно развитието на AI може да помогне за обръщане на тенденцията на бавен растеж на производителността.